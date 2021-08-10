تخفيض 15% على سعر ميتسوبيشي اتراج LL ستاندر أرخص سيارة وأفضل صرفية وقود

تخفيض 15% على سعر ميتسوبيشي اتراج LL ستاندر الاقتصادية موديل 2020 أرخص سيارة وأفضل صرفية وقود، اتراج هي سيارة سيدان صغيرة الحجم صنع ياباني وتجميع تايلاندي، وهي مناسبة جداً إذا كنت تبحث عن سيارة دوام للاستخدام داخل المدينة لأن ميتسوبيشي اتراج ستكون المرشح الأول لك، حيث تجد فيها مواصفات رائعة كما أنها توفر إستخدام البنزين بصرفية وقود فوق الممتازة. لذلك فإن اتراج تُعتبر أحد السيارات الاقتصادية من الطراز الأول بالإضافة إلى كونها تُعتبر أحد أرخص السيارات في المملكة، خاصة بعد وجود تخفيض جديد على سعرها بنسبة تصل إلى 15%.

سعر ومواصفات ميتسوبيشي اتراج ستاندر 2020

ضمن تخفيضات توكيل العيسائي للسيارات بمعارض عبد الرحمن عماد الدين على وجه الخصوص، تم الإعلان عن تخفيض سعر سيارة ميتسوبيشي اتراج 2020 فئة LL ستاندر ليبلغ 32 ألف و 775 ريال. سعر السيارة يشمل ضريبة القيمة المضافة ويصل التخفيض إلى حوالي 15% بعد أن كان سعر السيارة 38 ألف و 500 ريال. وتأتي اتراج 2020 بمُحرك ثلاثي الأسطوانات سعة 1200 سي سي يعطي قوة تصل إلى 76 حصان، نظام القير أوتوماتيكي CVT ونظام الدفع أمامي، وهي مُقدمة من العسائي وكيل شركة ميتسوبيشي بالمملكة.

اتراج LL موديل 2020

تتميز السيارة بتصميم خارجي عصري مطعم بشبك باللون الأسود، الإضاءات مرتفع ومنخفض هالوجين مع إشارات على المرأة الجانبية الكهربائية، الجنوط تأتي مقاس 14 إنش مع كفرات من النوع بريجستون. يمكنك فتح الشنطة في ميتسوبيشي اتراج 2020 فئة ستاندر عن طريق المفتاح. سعة خزان الوقود 42 لتر وصرفية الوقود بتقييم ممتاز +، حيث يمكنك السير بالسيارة مسافة 22.1 كيلو متر، بإستخدام لتر واحد من بنزين 91.

أما إذا اتجهنا إلى مواصفات اتراج ستاندر LL 2020 الداخلية فسنجد أن السيارة تتميز بمقاعد قماشية فاخرة، وداخلية مزيج بين الأسود والبيج مع مسند وسطي للمقاعد الخلفية. مكيف يدوي من أربعة سرعات والتكييف يصل إلى ركاب الصف الثاني بسهولة، الزجاج كهربائي والإضاءة الداخلية مميزة مع وجود شماسه للسائق وفورميكا حول المُسجل، السيارة مزودة بمفاتيح ريموت، سنتر لوك، كشافات ضباب خلفية، منفذ USB وCD، بالإضافة إلى مساحة مميزة لشنطة ميتسوبيشي اتراج تتجاوز سوزوكي ديزاير.