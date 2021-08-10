خفض هائل في سعر هيونداي النترا 2021 وأسعار هيونداي النترا HD بعد التخفيض، قامت الشركات الموزعة للسيارات من النوع هيونداي النترا بتخفيض أسعار بيع السيارات الهيونداي بفئاتها و موديلاتها المختلفة، وذلك بناءً على قائمة تسعير جديدة تلقتها هذه الشركات من الوكيل المعتمد لهذا النوع من السيارات بناءً على تعليمات الشركة الكورية المنتجة.

سعر هيونداي النترا 2021 وأسعار هيونداي النترا HD بعد التخفيض

خفض سعر هيونداي النترا 2021

يرجع السبب في هبوط أسعار بيع السيارات هيونداي النترا إلى الهبوط في سعر الدولار مع بدايات 2021، وفيما

يلي أسعار هيونداي النترا حسب التسعير الجديد، والتي يتم البيع بها في الأسواق المصرية للسيارات.

بلغ سعر الفئة الأولى للهيونداي النترا AD حوالي 300 ألف جنيه؛ حيث سجلت انخفاض في السعر قيمته حوالي 7 آلاف جنيه.

أما الفئة الثانية لهيونداي النترا AD فقد وصل سعرها إلى 310 ألف جنيه، بانخفاض قيمته قرابة 7 آلاف جنيه.

وقد وصل سعر الفئة الثالثة للسيارة هيونداي النترا AD إلى 332 ألف جنيه، وبذلك تكون قيمة الانخفاض بالسهر هي حوالي 5 آلاف جنيه.

وسعر الهيونداي نترا AD لفئتها الرابعة هو 345 ألف جنيه بانخفاض في الأسعار مقداره حوالي 6900 جنيه.

وقد سجلت الفئة الخامسة للسيارة الهيونداي النترا AD مبلغ 365 ألف جنيه، وقد حققت انخفاض قيمته 6900 جنيه.

أما الفئة السادسة من نفس السيارة فقد هبط سعرها إلى 383000 جنيه، بقيمة هبوط حوالي 7000 جنيه.

بينما بلغ سعر الفئة السابعة للسيارة حوالي 433000 جنيه، وقد بلغ قيمة الهبوط السعري حوالي 6900 جنيه.

أسعار هيونداي النترا AD

انخفض سعر السيارة الهيونداي النترا HD ذات الفئة الأولى فوصل إلى 240ألف جنيه، وقد كان السعر

أسعار هيونداي النترا HD بعد التخفيض

قبل التخفيضات الأخيرة هو 246900 جنيه،

وقد انخفضت أسعار الفئة الثانية منها من 309 ألف إلى 299.9ألف جنيه.

أما الفئة الثالثة فقد وصل سعرها حتى 321.9 ألف جنيه، بدلًا من سعر 331.9 ألف، ووصلت أسعار السيارة لفئتها الرابعة حوالي 334.9 ألف جنيه

وفي السابق 351.9 ألف، بينما سعرها للفئة الخامسة تقريبًا 354.9 ألف، مقابل 364.9 ألف.

وانخفض سعر الفئة السادسة من “النترا AD” إلى 372.9 ألف ، مقابل سعر سابق 382.9 ألفا،

وقدر سعر السيارة من الفئة السابعة بنحو 422.9 ألف في مقابل 432.9 ألفا سعرها السابق.