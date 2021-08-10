السائقة السعودية دانية عقيل تفوز بالمركز الثاني في سباق باها المجر

عبد الرحمن الحاج الثلاثاء,10 آب (اغسطس) 2021 - 12:36
حصدت السائقة السعودية "دانية عقيل" المركز الثاني في سباق "باها المجر" عن فئة T3بالجولة السادسة من بطولة الراليات العالمية، وذلك في السباق الذي انطلق يوم الجمعة الماضي 6 أغسطس بمدينة بودابست واختتم يوم الأحد 8 أغسطس.
مشاركة سعودية كبيرة في باها المجر
وشارك في السباق إلى جانب دانية عقيل 20 سائقاً يمثلون عدداً من الدول، حيث شهدت القائمة مشاركة عدد من السعوديين يتقدمهم ياسر بن سعيدان، ويزيد الراجحي، وصالح السيف، والدرّاجان هيثم التويجري وفيصل السويح.
دانية عقيل تتطلع للمشاركة رالي دكار 2022
وأبدت دانية سعادتها بالنتائج في أول مشاركة لها في بطولة العالم للراليات، مؤكدة أن ما حظيت به من دعم واهتمام كبيرين من وزارة الرياضة والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية أسهم في نتائجها الإيجابية، وتتطلع دانية للمشاركة في رالي داكار 2022 الذي سينطلق في يناير المقبل، لتكون بذلك أول سيدة خليجية تشارك في الرالي الأصعب.
أول محترفة سعودية تحصل على رخصة سباق الدراجات النارية
يشار أن دانية عقيل تعتبر أول محترفة سعودية تحصل على رخصة سباق الدراجات النارية، وتمكنت من المشاركة في بطولة الإمارات العربية المتحدة كأول محطة لها في مشوارها الرياضي، ونقلت تقارير صحفية عن عقيل قولها بعد انتهاء دراستي في بريطانيا، عدت للعمل في الشرق الأوسط في دبي، وقمت بشراء دراجة نارية من نوع دوكاتي بانيجالي 959، وأُتيحت لي فرصة المشاركة في بطولة محلية هناك لدراجات دوكاتي.
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