رينو الفرنسية تبرم تحالفا جديدا لإنتاج سيارة هجينة

عقدت شركة رينو الفرنسية لصناعة المركبات تحالفا جديدا مع شركة جيلي لتصنيع السيارات، لتطوير سيارات هجينة في الصين وكوريا الجنوبية.

يشار هنا إلى أن شركة جيلي دوت الخليج واحدة من أكبر الشركات المختصة في صناعات السيارات بالصين، وتملك أيضاً شركة فولفو وحصة في شركة مرسيدس-بينز التابعة للشركة الأم دايملر.

تعاون رينو وجيلي لإنتاج سيارات هجين

وذكرت المجموعة الصينية في بيان رسمي أن التعاون سيتركز على التطوير المشترك لسيارات هجين باستخدام تكنولوجيا "جيلي"، وستباع تحت العلامة التجارية رينو.

اتفاق على صناعة سيارات مناسبة للسوق الكوري

ومن ناحية أخرى، ستعمل المجموعتان معاً على تصنيع موديلات تناسب السوق الكوري اعتماداً على منصات (لينك آند كو)، وهي شركة تابعة لـ "جيلي"، مستغلين خبرة تمتد لأكثر من 20 عاماً تحظى بها رينو مع سامسونغ، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.