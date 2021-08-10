رينو الفرنسية تبرم تحالفا جديدا لإنتاج سيارة هجينة
عبد الرحمن الحاج الثلاثاء,10 آب (اغسطس) 2021 - 12:16
عقدت شركة رينو الفرنسية لصناعة المركبات تحالفا جديدا مع شركة جيلي لتصنيع السيارات، لتطوير سيارات هجينة في الصين وكوريا الجنوبية.
يشار هنا إلى أن شركة جيلي دوت الخليج واحدة من أكبر الشركات المختصة في صناعات السيارات بالصين، وتملك أيضاً شركة فولفو وحصة في شركة مرسيدس-بينز التابعة للشركة الأم دايملر.
تعاون رينو وجيلي لإنتاج سيارات هجين
وذكرت المجموعة الصينية في بيان رسمي أن التعاون سيتركز على التطوير المشترك لسيارات هجين باستخدام تكنولوجيا "جيلي"، وستباع تحت العلامة التجارية رينو.
اتفاق على صناعة سيارات مناسبة للسوق الكوري
ومن ناحية أخرى، ستعمل المجموعتان معاً على تصنيع موديلات تناسب السوق الكوري اعتماداً على منصات (لينك آند كو)، وهي شركة تابعة لـ "جيلي"، مستغلين خبرة تمتد لأكثر من 20 عاماً تحظى بها رينو مع سامسونغ، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رينو الفرنسية تبرم تحالفا جديدا لإنتاج سيارة هجينة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مجلة هي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.