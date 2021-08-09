مواصفات تويوتا TOYOTA HILUX الجبارة ذات السعر الفريد وكفاءة تويوتا هايلوكس 2022

أسعار مواصفات تويوتا TOYOTA HILUX تويوتا هايلوكس 2022 والتي أعلنت عملاق تصنيع السيارات اليابانية شركة تويوتا عن طرحها فى الأسواق العالمية. ثم تحتل سيارات تويوتا هايلوكس مكانة كبيرة لدى المواطنين فى المملكة حيث تكتسب تلك السيارة شعبية كبيرة بين فئات الشباب السعودي. ونظراً لقوة تلك السيارة والتي تتميز بكونها عائلية. وتمتلك أمكانيات السيارات الرياضية التي تناسب رحلات السفاري. ثم تتماشى مع اغلب الفئات بالمملكة وتعتبر تويوتا أحد اكثر السيارات مبيعاً فى السعودية.

مواصفات سيارة تويوتا TOYOTA HILUX 2022 الجديدة

تأتي مواصفات تويوتا هايلوكس 2022 الجديدة تختلف فى التصميم بشكل كبر عن تصميم تويوتا هايلوكس القديم. حيث يمتاز ذلك الإصدار الجديد من تويوتا بالقوة فى المظهر الخارجي. بالإضافة إلى تصميم جديد لواجهة السيارة وإضافة شبك لغطاء المبرد بتصميم فريد مع لمسة مميزة فى الإطارات التي تم تصميمها من الفايبر. وأصبحت اكثر بروزاً على جانبي الهيكل بالإضافة إلى ممتصات الصدمات ومحيط حجرات العجلات ليضيف إلى التصميم شكل رياضي قوى.

تصميم تويوتا هايلوكس 2022 الداخلي

ثم تم تجهيز قمرة القيادة ل سيارة مواصفات تويوتا TOYOTA HILUX بصفين من المقاعد التي أصبحت اكثر راحة وتتسع مقاعد تويوتا هايلوكس لخمسة أفراد وتم إضافة أنظمة ملتميديا متطورة وبها شاشة مقاس 8 بوصات بواجهة القيادة ويمكن اتصال الأجهزة الذكية والجوالات مع السيارة عن طريق تقنية اندرويد أوتو أو عن طريق ابل كار بلاي.

وتم إضافة نظام تدفئة المقاعد والمقود وأيضاً المرأيات الجانبية وأضافه نظام جديد لتشغيل المحرك عن بعد وأصبحت المصابيح تعمل بتقنية LED مع تطوير نظام ABS لمنع انزلاق السيارة فى المنحدرات أو المنعطفات. بالإضافة إلى لتطوير نظام حساسات الضوء والأمطار وتحسين مستوى حساسات المسافات بالأمام والخلف فى تويوتا هايلوكس 2022.

مواصفات محرك تويوتا هايلوكس 2022

هناك اكثر من نسخة بمواصفات مختلفة فى تويوتا هايلوكس 2022. ولكن النسخة الأساسية مزودة بمحرك يعمل بالنزين ذات الأربع أسطوانات وسعة محرك تويوتا هايلوكس 2022 2.7 لتر. الذي يخرج عزم دوران يصل إلى 166 حصاناً وهناك نسخ تم طرحها بقوة محرك 200 حصان بعزم 150 وتعمل بالديزل.

سعر سيارة تويوتا هايلوكس 2002 فى المملكة للفئة الأولي بداية من 77 ألف ريال وحتى 79 ألف ريال.

كذلك بلغ سعر أعلي فئة فى تويوتا هايلوكس بداية من 58 ألف ريال وحتى 88 ألف ريال لفئة الكبينة المزدوجة من مواصفات تويوتا TOYOTA HILUX.

أسعار تويوتا هايلوكس 2022 فى السعودية