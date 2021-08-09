العرض الجبار.. تقسيط تويوتا فورتشنر ب900 ريال سعودي وأطول فترة سداد من عبد اللطيف جميل

تقسيط تويوتا فورتشنر ب900 ريال سعودي وأطول فترة سداد من أهم ما يتم البحث عنه في الوقت الحالي هو اتعرف على أسعار سيارات تويوتا العالمية، والتي تتسم بأنها هي الأفضل الآن من بين كافة أنواع ماركات السيارات الأخرى المتداولة بسوق السيارات، مما جعل المثير من البنوك والشركات التمويلية يوفرون الكثير من التسهيلات الهامة للغاية، لكل من يرغب في شراء السيارة حيث أنها تتوفر بتقسيط 900 ريال سعودي التي تتوفر على مدار 60 شهر، ولهذا السبب يوجد فئة كبيرة من الأشخاص يقبلون على شراء السيارة، حتى يحققون حلمهم لامتلاك السيارات وأيضاً القيادة وقد جاءت السيارة مسعرة عن طريق شركة عبد اللطيف جميل للخدمات التمويلية، والتي يتم تقديمها للعملاء الكرام بظل الطروف الاستثنائية التي يمر بها البلاد جراء انتشار فيرس كورونا المستجد.

تقسيط تويوتا فورتشنر ب900 ريال سعودي وأطول فترة سداد





تعد سيارة تويوتا فورتشنر من أبرز أنواع السيارات التي نالت على شهرة واسعة في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية، والتي تتمتع بالكثير من المزايا والمواصفات التي تدفع الكثير من المقبلين على القيام بشراء السيارات من أجل الحصول عليها، ويوجد العديد من المعارض التي تهتم على توفير أنظمة تمويلية للسيارات ومن بينهم عبد اللطيف جميل الذي يحرص على أن يقدم عروض متميزة للتقسيط إلى جانب أيضاً مصرف الراجحي العريق الذي يشتهر بتقديم عروض تمويلية حديثة ومتطورة التي يكون من الصعب الحصول عليها عن أي سيارة أخرى، لذلك الأمر نجد الكثير من العملاء يريدون القيام بشراء السيارة بأسرع وقت ممكن وبأنظمة سداد متنوعة تتناسب مع الدخل الشهري الخاص بالمتقدم.

أصبح الآن بإمكان الكثير من العملاء الحصول على السيارة المطروحة بسعر 111,300 ريال سعودي.

على أن يتم تقسيط 900 ريال سعودي على مدة 60 شهر، وعلى أن تكون الدفعة الأولى 62,424 ريال سعودي.

أما الدفعة الأخيرة لتملك السيارة تكون 50,276 ريال.

بمعدل هامش ربح 40% على المعدل السنوي بنسبة 16% ومصاريف الإصدار تكون 633 ريال.

والضريبة المضافة تكون 19,082 ريال بنسبة 15%، وهذا يعني أن السعر

الإجمالي للسيارة ومضاف لها الضريبة يكون 170,020 ريال سعودي.

تقويم الدراسي 1443