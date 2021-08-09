حراج السيارات المستعملة .. جيب تويوتا فورد وهيونداي موديلات نظيفة بأسعار لا تفوتك

حراج السيارات المستعملة وموديلات جيب تويوتا فورد وهيونداي نظيفة بأسعار لا تفوتك، نبدأ تقريرنا اليوم مع سيارة هوندا أكورد موديل 2014 باللون الأبيض فئة فل كامل، بمميزات شاشة مكيف فتحة سقف داخلية مخمل بريك عادي وليس إلكتروني، ماكينة 4 سلندر ونظام حركة أوتوماتيكي وجسم السيارة مرشوش متفرق على نظافة، العداد مسجل ممشى 517 ألف كيلو متر وعليها سوم 34 ألف ريال. كما تتوفر سيارة تويوتا هايلوكس مستعمل فئة S GLX موديل 2014 باللون الأبيض، السيارة بحالة نظيفة جداً وبدون رش، الممشى على العداد 300 ألف كيلو متر وعليها سوم بلغ 60 ألف ريال.

موديلات نظيفة حراج السيارات المستعملة

توفرت اليوم سيارة فورد تورس مستعمل موديل 2015 باللون الأسود فئة ستاندر، السيارة نظيفة بمقاعد جلدية رشة وكالة بادي وكالة بدون حوادث على الفحص، العداد مسجل 189 ألف كيلو متر بنظام حركة أوتوماتيكي وعليها سوم 50 ألف ريال. تتوفر أيضاً سيارة جيب جيتور X70 240 تيربو مستعمل موديل 2020 باللون البني، السعر المطلوب 75 ألف ريال والسيارة بدون رش أو حوادث وممشاها 25 ألف كيلو متر، تتميز بشاشة وفتحة بانوراما ومقاعد جلد باللون الجملي.

تتوفر سيارة شانجان S35 موديل 2020 فل كامل باللون الرمادي مع داخلية أبيض وأسود، تتميز بفتحة سقف وشاشة بالإضافة إلى حساسات رش نظيف في رفرف وصدام أمامي فقط بالجانب اليمين، اير باجات السيارة مفتوحة مما يدل على وجود حادث ولكن آثاره ليس لها وجود، السعر المطلوب 30 ألف ريال وعدادها مسجل 12 ألف كيلو متر فقط، الجدير بالذكر أن سعر السيارة جديدة 60 ألف. تتوفر سيارة هيونداي H1 العائلية موديل 2016 باللون الأبيض، تتميز بحجم داخلي واسع ومكيف أمامي وخلفي، رشة وبادي وكالة بدون رش أو حوادث ، القير أوتوماتيك والعداد مسجل 160 ألف كيلو متر، المطلوب 50 ألف ريال وعليها سوم بمبلغ 46 ألف.

سيارات مستعملة رخيصة

تتوفر سيارة جيب جراند شيروكي مستعمل فئة فل كامل باللون الفضي مع فتحة سفف بانوراما، السيارة نظيفة بدون رش تماماً وتتميز بشاشة وحساسات أمامية وخلفية مع داخلية باللون البيج، عليها سوم بلغ 48 ألف ريال وصاحب السيارة يطلب 52 ألف ريال وعدادها مسجل ممشى 234 ألف كيلو متر. تتوفر كذلك سيارة سوزوكي جيمني موديل 86 بقير أوتوماتيك ورش متفرق نظيف بسعر أربعة آلاف ريال فقط.