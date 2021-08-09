تويوتا لاندكروزر الحديثة اقوى عرض جبار باقل قسط واقل فائدة واطول فترة سداد بدون مقدم بالمملكة

تويوتا لاندكروزر الحديثة اقوى عرض جبار ، يعتبر بنك الراجحي من أحد البنوك الكبيرة والضخمة الموجودة في المملكة العربية السعودية مع تقديمه لأفضل الخدمات التمويلية التي تساعد الكثير من المواطنين لشراء جميع انواع السيارات وغيرها من التساهيل والعروض المقدمة من البنك ومن ضمن التمويلات التي يقدمها الراجحي تمويل سيارات تويوتا لاند كروز الجديدة 2021.

تويوتا لاندكروزر الحديثة اقوى عرض جبار

يعمل بنك الراجحي على تقديم العديد من العروض المختلفة لسيارات تويوتا ومن أهمها سيارة لاند كروز وهي السيارة المعروفة بمميزاتها ومواصفاتها المذهلة فهي تكون سيارة الدفع الرباعي المناسبة لجميع طرقات المملكة العربية السعودية ومن أهم عروض بنك الراجحي الذي قدمها لسيارة تويوتا لاند كروز التالي:

يمكن أن يحصل العميل على عروض لاند كروز بتقسيط شهري يبدأ من 2900 ريال سعودي دون دفع دفعة أولى.

شهري يبدأ من 2900 ريال سعودي دون دفع دفعة أولى. يطبق بنك الراجحي كافة الشروط والأحكام من خلال دفع المصاريف الإدارية التي لا تتخطى 1%.

يوفر مدة تقسيط تصل إلى 60 شهر.

سعر القسط الأول 2823 ريال سعودي بجانب إضافة نسبة في آخر الدفعة 40% ويتحمل بنك الراجحي قيمة القسط الأول بدون دفعة مقدمة.

تحتوي سيارة تويوتا لاند كروز الجديدة بكثير من المواصفات والمميزات التي يحب كل شخص الحصول عليها في سيارته الخاصة ومن أهمها التالي: