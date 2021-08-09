مازيراتي تستعد لإطلاق سيارة جريكاليه

كشفت مازيراتي عن بدء العد التنازلي لإطلاق سيارتها الرياضية متعددة الاستعمالات الجديدة جريكاليه على المستوى العالمي، ورفع اسمها على شراع يخت مازيراتي Multi 70.

مازيراتي ستكشف عن سيارة جريكاليه في نوفمبر

ومن المقرر أن يتم الكشف عن السيارة الجديدة خلال شهر نوفمبر القادم، وبعد رفع الشراع الجديد لليخت وظهور اسم جريكاليه عليه، أصبح الملاح الإيطالي جيوفاني سولديني وطاقمه رمز المرحلة الجديدة من مسيرة تطور مازيراتي، وسيحمل الشراع الذي يقود اليخت لتحقيق الانتصارات، اسم السيارة الجديدة ويجوب به أنحاء العالم.

الحفاظ على إرث مازيراتي العريق

وتحافظ السيارة الجديدة على إرث مازيراتي العريق والمتمثل بإطلاق أسماء الرياح الشهيرة على سياراتها، فمنذ عام 1963، وبعد أن أطلقت اسم ميسترال على سياراتها الأسطورية، واصلت العلامة هذا التقليد مع سياراتها جيبلي وبورا وميراك وخماسين، وفي عام 2016، أطلقت العلامة اسم ليڤانتي على أولى سياراتها الرياضية متعددة الاستعمالات، لتطلق اليوم اسم جريكاليه على سيارتها الجديدة، وهي رياح شمالية شرقية قوية في البحر المتوسط، وفقا لبيان رسمي من الشركة.

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