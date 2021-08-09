مواصفات سيارة كيا K8 2022 وأسعارها في الأسواق بالمملكة

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مواصفات سيارة كيا K8 2022 التي أطلقتها واحدة من اكبر شركات السيارات حول العالم لتقديمها تشكيلة واسعة من أنواع سيارات بداية من كيا الصغيرة والسيارات متوسطة الحجم وصولاً إلى السيارات العائلية الضخمة، واعتمدت كيا على تطبيق تصميم جديد للشكل الخارجي ليتميز هذا الطراز الجديد عن باقي الطرازات لكونها أول سيارة تحمل العلامة التجارية الجديدة لكيا وذلك بتصميم جديد عصري ومتطور وبخطوط ديناميكية تضفي طابعاً رياضياً للسيارة، وتتنافس شركات السيارات العالمية على تجديد وتتطوير السيارات لتناسب جميع الازواق والإمكانيات وكذلك الأسعار، كما أن امتلاك السيارات في السعودية من الأمور الهامة التي لاغني عنها لسهولة الحركة وسط الزحام والوصول إلى المكان المحدد دون تأخير غير وجود شركات التامين على السيارات وكذلك يتم تقسيط السيارات من البنوك لتيسير الحصول عليها.مواصفات سيارة كيا K8 2022
- تتميز بمحرك قوي مكون من 6 أسطوانات، وتبلغ سعته 3.5 لتر ويولد قوة تصل إلى 300 حصاناً.
- معدل استهلاك الوقود في K8 يبلغ 12.9 كيلومتر/لتر.
- يوجد بها شبكة أمامية مكونة من خطوط متشابكة باللون الأسود مطعمة بالكروم والمعروفة باسم وجه النمر.
- يتوافر بها بعجلات مقاس 19 إنش، وبأضواء خلفية مميزة تعمل أيضاً بتقنية LED.
- نظام تحكم كهربائي بالمقاعد وشاشة ترفيه ومعلومات مقاس 12.3 بوصة.
- التحكم بأنظمة السيارة الداخلية من خلال المقود.
- نظام حماية من السرقة ونظام تحذير مغادرة المسار ومراقبة ضغط الهواء في الإطارات.
- نظام التحكم في الانزلاق وتقنية دعم المكابح.
- تم دمج الشبك الأمامي بشكل انسيابي مع المصدات الأمامية والمصابيح.
يتراوح سعر السيارة بين 29 ألف دولار و40 ألف دولار وتختلف كل سيارة على حسب مواصفاتها:
- سيارة كيا K8 LX 2022 6 تتميز ب6 وسائد هوائية و6 أسطوانات و حساسات أمامية وخلفية وزر تشغيل المحرك وأقفال آلية للأبواب وسعرها 194 الف ريال سعودي.
- كيا K8 EX mid 2022 تتميز بانها أوتوماتيك وتبلغ سعته 3.5 لتر ويولد قوة تصل إلى 300 حصاناً وكاميرا مدمجة خلفية وسعرها 193,773 ريال سعودي.
- كيا K8 EX Full 2022 وتتميز بتشغيل السيارة عن بعد و شغل سي دي ومرايا جانبية كهربائية ومكيف متعدد المناطق وسعرها 170,198 ريال سعودي.
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مواصفات سيارة كيا K8 2022 التي أطلقتها واحدة من اكبر شركات السيارات حول العالم لتقديمها تشكيلة واسعة من أنواع سيارات بداية من كيا الصغيرة والسيارات متوسطة الحجم وصولاً إلى السيارات العائلية الضخمة، واعتمدت كيا على تطبيق تصميم جديد للشكل الخارجي ليتميز هذا الطراز الجديد عن باقي الطرازات لكونها أول سيارة تحمل العلامة التجارية الجديدة لكيا وذلك بتصميم جديد عصري ومتطور وبخطوط ديناميكية تضفي طابعاً رياضياً للسيارة، وتتنافس شركات السيارات العالمية على تجديد وتتطوير السيارات لتناسب جميع الازواق والإمكانيات وكذلك الأسعار، كما أن امتلاك السيارات في السعودية من الأمور الهامة التي لاغني عنها لسهولة الحركة وسط الزحام والوصول إلى المكان المحدد دون تأخير غير وجود شركات التامين على السيارات وكذلك يتم تقسيط السيارات من البنوك لتيسير الحصول عليها.مواصفات سيارة كيا K8 2022
- تتميز بمحرك قوي مكون من 6 أسطوانات، وتبلغ سعته 3.5 لتر ويولد قوة تصل إلى 300 حصاناً.
- معدل استهلاك الوقود في K8 يبلغ 12.9 كيلومتر/لتر.
- يوجد بها شبكة أمامية مكونة من خطوط متشابكة باللون الأسود مطعمة بالكروم والمعروفة باسم وجه النمر.
- يتوافر بها بعجلات مقاس 19 إنش، وبأضواء خلفية مميزة تعمل أيضاً بتقنية LED.
- نظام تحكم كهربائي بالمقاعد وشاشة ترفيه ومعلومات مقاس 12.3 بوصة.
- التحكم بأنظمة السيارة الداخلية من خلال المقود.
- نظام حماية من السرقة ونظام تحذير مغادرة المسار ومراقبة ضغط الهواء في الإطارات.
- نظام التحكم في الانزلاق وتقنية دعم المكابح.
- تم دمج الشبك الأمامي بشكل انسيابي مع المصدات الأمامية والمصابيح.
يتراوح سعر السيارة بين 29 ألف دولار و40 ألف دولار وتختلف كل سيارة على حسب مواصفاتها:
- سيارة كيا K8 LX 2022 6 تتميز ب6 وسائد هوائية و6 أسطوانات و حساسات أمامية وخلفية وزر تشغيل المحرك وأقفال آلية للأبواب وسعرها 194 الف ريال سعودي.
- كيا K8 EX mid 2022 تتميز بانها أوتوماتيك وتبلغ سعته 3.5 لتر ويولد قوة تصل إلى 300 حصاناً وكاميرا مدمجة خلفية وسعرها 193,773 ريال سعودي.
- كيا K8 EX Full 2022 وتتميز بتشغيل السيارة عن بعد و شغل سي دي ومرايا جانبية كهربائية ومكيف متعدد المناطق وسعرها 170,198 ريال سعودي.
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