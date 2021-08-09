خفض رائع في سعر هيونداي النترا 2021 و أسعار السيارة هيونداي النترا AD، قام الوكيل المحلي للسيارات ذات العلامات التجارية “هيونداي” بإرسال قائمة الأسعار، التي أصدرتها الشركة المصنعة لماركة سيارات هيونداي، لشبكة موزعي الماركة منذ ساعات قليلة؛ حيث تضمنت القائمة الجديدة تخفيضات بالأسعار الخاصة بالسيارات “هيونداي النترا”، والتي بلغت قيمتها حوالي عشرة آلاف جنيه لأغلب الفئات، وسوف يتم تطبيق الأسعار الجديدة بدء من الغد. سعر هيونداي النترا 2021 و أسعار السيارة هيونداي النترا AD سعر هيونداي النترا 2021 و أسعار السيارة هيونداي النترا AD خفض سعر هيونداي النترا 2021 بحسب آخر قائمة أسعار لهيونداي النترا، فقد تراجعت أسعار السيارة من الطراز “HD” الفئة الأولى، الإصدارة التي تم تجميعها محليًا حتى بلغت 229.9ألف جنيه، بدلًا من السعر القديم 239.9ألف جنيه. وقد انخفضت الفئة الثانية منها حتى وصلت إلى 236.9ألف جنيه، والذي كان سعرها في السابق 246.9ألف جنيه.

أما الفئة الثالثة من السيارة النترا HD من هيونداي فقد انخفض سعرها ليصبح 242.9ألف جنيه، وكان في السابق 252.9ألف جنيه.

وقد حدث هبوط في سعر السيارة “هيونداى النترا” فبلغ سهرها 249.9ألف جنيه، بعدما كان سعرها 259.9ألف جنيه.

“هيونداى النترا” فبلغ سهرها 249.9ألف جنيه، بعدما كان سعرها 259.9ألف جنيه. وجاء سعر الفئة الخامسة من نترا HD بقيمة 257.9ألف جنيه، وكان بالقائمة السابقة 267.9ألف جنيه. السيارة هيونداي النترا HD السيارة هيونداي النترا HD وينتمي الموديل النترا HD محلية التجميع، لفئة السيارات السيدان العائلية، وهي مزودة بمحرك من النوع رباعي الأسطوانات، وبسعة 1600 سي سي، والذي تبلغ قدرته 121 حصان، ويبلغ عزم أقصى دوران لها 156 نيوتن/متر، ولها ناقل حركة اوتوماتيكي رباعي الأسطوانات. وتعتمد هذه السيارة على منظومة جر أمامي يمكنها التسارع لتبلغ 100 كم/ساعة، خلال 11.3 ثانية من وضعية السكون. أسعار السيارة هيونداي النترا AD قامت العلامة التجارية هيونداي للسيارات بخفض أسعار سياراتها النترا “AD” المستوردة، وقد بلغت قيمة التخفيض قرابة أسعار السيارة هيونداي النترا AD العشرة آلاف جنيه لمختلف فئاتها منذ مايو الماضي. وقد تراجع سعر السيارات النترا AD من هيونداي من الفئة الأولى حتى 289.9ألف جنيه، وقد كان سعرها قبل التخفيض 299.9 ألف جنيه.

وقد تم تزويد النترا AD بموتور رباعي، سعة 1600 CC، لتوليد قوة127 حصان، وعزم دوران أقصاه 155 نيوتن/متر، بناقل حركة أوتوماتيك سداسي السرعات. الوسوم

خفض رائع في سعر هيونداي النترا 2021 و أسعار السيارة هيونداي النترا AD، قام الوكيل المحلي للسيارات ذات العلامات التجارية “هيونداي” بإرسال قائمة الأسعار، التي أصدرتها الشركة المصنعة لماركة سيارات هيونداي، لشبكة موزعي الماركة منذ ساعات قليلة؛ حيث تضمنت القائمة الجديدة تخفيضات بالأسعار الخاصة بالسيارات “هيونداي النترا”، والتي بلغت قيمتها حوالي عشرة آلاف جنيه لأغلب الفئات، وسوف يتم تطبيق الأسعار الجديدة بدء من الغد. سعر هيونداي النترا 2021 و أسعار السيارة هيونداي النترا AD سعر هيونداي النترا 2021 و أسعار السيارة هيونداي النترا AD خفض سعر هيونداي النترا 2021 بحسب آخر قائمة أسعار لهيونداي النترا، فقد تراجعت أسعار السيارة من الطراز “HD” الفئة الأولى، الإصدارة التي تم تجميعها محليًا حتى بلغت 229.9ألف جنيه، بدلًا من السعر القديم 239.9ألف جنيه. وقد انخفضت الفئة الثانية منها حتى وصلت إلى 236.9ألف جنيه، والذي كان سعرها في السابق 246.9ألف جنيه.

أما الفئة الثالثة من السيارة النترا HD من هيونداي فقد انخفض سعرها ليصبح 242.9ألف جنيه، وكان في السابق 252.9ألف جنيه.

وقد حدث هبوط في سعر السيارة “هيونداى النترا” فبلغ سهرها 249.9ألف جنيه، بعدما كان سعرها 259.9ألف جنيه.

“هيونداى النترا” فبلغ سهرها 249.9ألف جنيه، بعدما كان سعرها 259.9ألف جنيه. وجاء سعر الفئة الخامسة من نترا HD بقيمة 257.9ألف جنيه، وكان بالقائمة السابقة 267.9ألف جنيه. السيارة هيونداي النترا HD السيارة هيونداي النترا HD وينتمي الموديل النترا HD محلية التجميع، لفئة السيارات السيدان العائلية، وهي مزودة بمحرك من النوع رباعي الأسطوانات، وبسعة 1600 سي سي، والذي تبلغ قدرته 121 حصان، ويبلغ عزم أقصى دوران لها 156 نيوتن/متر، ولها ناقل حركة اوتوماتيكي رباعي الأسطوانات. وتعتمد هذه السيارة على منظومة جر أمامي يمكنها التسارع لتبلغ 100 كم/ساعة، خلال 11.3 ثانية من وضعية السكون. أسعار السيارة هيونداي النترا AD قامت العلامة التجارية هيونداي للسيارات بخفض أسعار سياراتها النترا “AD” المستوردة، وقد بلغت قيمة التخفيض قرابة أسعار السيارة هيونداي النترا AD العشرة آلاف جنيه لمختلف فئاتها منذ مايو الماضي. وقد تراجع سعر السيارات النترا AD من هيونداي من الفئة الأولى حتى 289.9ألف جنيه، وقد كان سعرها قبل التخفيض 299.9 ألف جنيه.

وقد تم تزويد النترا AD بموتور رباعي، سعة 1600 CC، لتوليد قوة127 حصان، وعزم دوران أقصاه 155 نيوتن/متر، بناقل حركة أوتوماتيك سداسي السرعات.

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