العرض الجبار| أقوي عرض تقسيط هيونداي كريتا 2021 CRETA بـ750 ريال على 60 أشهر

أقوي عرض تقسيط هيونداي كريتا 2021 CRETA بـ750 ريال من السيارات التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص بالوقت الحالي ويرغبون في امتلاكه هي سيارة هيواندي كريتا لأنها تتميز بأن سيارة للعائلات وبسعر اقتصادي متميز، وقد نالت على قبول عدد كبير من المستهلكين بعد أن تم طرحها في بداية العام الجاري وبالأخص أنها تعتبر سيارة موفرة للغاية للوقود المستخدم وتناسب كافة الفئات مع القيام بقدوم العيد وتوالي العروض المتميزة على أنواع طرازات هيونداي حيث أن سعر الهيونداي كريتا لعام 2021 متوفر بأسعار ونظم تقسيط متنوعة من قبل عبد اللطيف جميل التي تمكنك من الحصول على السيارة بكل سهولة وأطول فترة سداد.

أقوي عرض تقسيط هيونداي كريتا 2021 CRETA بـ750 ريال

تحمل سيارة هيواندي الكثير من المواصفات التي جعلت منها واحدة من أهم السيارات والماركات التي اشتهرت في الساحة مؤخراً ومن أهمها:

تتميز السيارة بأن رياضية ومتعددة الاستخدامات، ومزودة بالدفع الأمامي.

كما أن السيارة مزودة بمحرك يوجد به 4 اسطوانات تعمل على توليد قوة بسعة 123 حصان.

وبها ناقل حركة أوتوماتيك مصنع من النوع الجير بوكس وبه 6 سرعات.

تتميز السيارة بأنها تدعم 2 وسائد هوائية وبها كاميرا ومزودة بحساسات من الخلف.

السيارة بها إضاءة من نوع الهالوجين، ومقاسات للعجلات بسعة 17.

تهتم سيارة هيواندي أن تصدر تصميمات للسيارات متنوعة سواء من الداخل حتى تزيد من القدرات والسرعة والمحرك وبه قدرة

تحكم، كما أنها تشتهر بقدرات كبيرة وسرعة ومحرك له القدرة على التحكم.

تتزايد عروض عبد الطيف جميل بخصومات وتخفيضات لا يوجد لها مثيل بالإضافة لسيارة هيواندي كريتا الذي يوفرها بسعر 75.868 وبمدة تقسيط تصل إلى 60 شهر، وبدفعات شهرية تبدأ 750 ريال على أن تكون الدفعة الأولى 44,200، والدفعة الأخيرة لتملك السيارة تكون 30,53635، في معدل أن تكون النسبة السنوية بمعدل 20%، على أن تكون مصاريف الإدارية 430 ريال، على أن يكون السعر الإجمالي ومضاف له الضريبة 122,521 ريال سعودي، وهذا النظام يمكن الكثير من الفئات القيام بامتلاك السيارة بكل سهولة دون عناء أو تعب وبأنظمة سداد متنوعة تتناسب مع الراتب الشهري للعميل.