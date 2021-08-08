سيارات مستعملة نظيفة تبدأ من 6000 فقط .. كيا تويوتا مازدا وشيفروليه أسعار رخيصة

سيارات مستعملة نظيفة تبدأ من 6000 فقط بحراج جدة ومركبات كيا تويوتا مازدا وشيفروليه بأسعار رخيصة، السيارة الأولى في تقريرنا اليوم هي لكزس GS 300 بسعر 6000 ريال فقط، اللون الخارجي فضي ومزودة بمقاعد جلد أسود وبها دقة خفيفة بأعلى الإضاءة الخلفية جهة اليسار وبلغ ممشاها 491 ألف كيلو متر. ولمن يسأل عن مكان الحراج في جدة فإذا كنت قادم إلى المدينة من الجنوب خط الساحل أو مدينة القنفذة، قم باتخاذ التقاطع اليمين قبل الاستاد الرياضي والمنطقة الصناعية وسوف تجده أمامك مباشرة بمختلف معارض بيع السيارات المستعملة.

سيارات مستعملة نظيفة أسعار رخيصة

تتوفر سيارة شيفروليه كابرس اس مستعمل موديل 2006 بسعر 6500 ريال فقط، اللون فضي بادي ورشة وكالة، الماكينة والقير والشاص على الفحص، وجهة نظيفة وداخلية جلد جملي مع شاشة والممشى 310 ألف كيلو متر. تتوفر سيارة مازدا 6 موديل 2009 رشة وكالة بسعر 16 ألف ريال، اللون رمادي والماكينة 6 سلندر والجير أوتوماتيك بممشى 319 ألف كيلو متر. كما تتوفر سيارة انفينتي أوتوماتيك اف اكس 35 موديل 2010، اللون أسود رشة وكالة بدون حادث مع فتحة سقف وداخلية بيج ومقاعد جلد، تتميز ببصمة وشاشة ووصل أعلى سوم لها إلى 19 ألف ريال.

أفضل السيارات المستعملة حراج جدة

تتوفر سيارة كيا اوبتيما مستعمل بجير أوتوماتيك موديل 2018 فئة النص فل، إير باج وشاص سليم عل الشرط والسيارة بدون رش، اللون فضي الممشى 80 ألف كيلو متر ومطلوب فيها 42 ألف ريال. كما تتوفر سيارة مازدا مستعمل موديل 2016 فئة ستاندر بسعر 33000 ريال، تتميز بداخلية مخمل واللون الخارجي أسود مع رش في باب ورفرف واحد بالجانب الأيمن، الممشى 186 ألف كيلومتر فقط.

تتوفر سيارة مازدا CX9 موديل 2018 بفتحة سقف والمكيف فقط يحتاج إلى فريون، اللون كحلى غامق بنظام جير أوتوماتيكي والممشى 390 ألف كيلو متر، السيارة نظيفة بدون رش ووصل أعلى سوم إلى 17 ألف ريال وصاحب السيارة يطلب 20 ألف ريال. تتوفر سيارة كامري مستعمل أوتوماتيك موديل 2008 بفتحة سقف، اللون أسود والممشى 490 ألف كيلو متر، بلغ أعلى سوم للسيارة إلى 18 ألف ريال وصاحب السيارة يطلب 21 ألف ريال. تتوفر كورولا مستعمل موديل 2005 فئة الفل الكامل بماكينة 1.8 وجير عادي، اللون فضي والمرشوش صدامين فقط ورفرف وتتميز بفتحة سقف، الممشى 400 ألف كيلو متر وصاحب السيارة يطلب 16 ألف ريال.

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