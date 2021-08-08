خفض سعر كيا K5 2021 أفضل سيارة ستاندر 2.5 بين منافسيها تعرف على السعر الجديد

خفض سعر كيا 2021 K5 فضل سيارة ستاندر 2.5 بين منافسيها تعرف على السعر الجديد، تتضمن عروض السيارات المُقامة في الفترة الراهنة أحد أفضل السيارات فئة ستاندر على الإطلاق، والتي تقدمها الشركة اليابانية كيا وتلك السيارة كانت تُسمى فيما سبق في الأسواق السعودية بكيا اوبتيما، ولكن الآن أصبح إسمها K5 صاحبة الماكينة الضخمة والمواصفات الرائعة، خفض سعر كيا 2021 K5 أفضل سيارة ستاندر 2.5 بين منافسيها تعرف على السعر الجديد.

خفض سعر كيا K5 2021 ستاندر

تم خفض سعر السيارة الأروع بين منافسيها، فلا تجد سيارة فئة ستاندر بها كافة المواصفات الرائعة تلك، وضمن التخفيضات المُقامة الآن في معارض المملكة العربية السعودية، وخاصة معرض عبد الرحمن عماد الدين للسيارات، تم تخفيض سعر سيارة كيا K5 2021 2.5 ستاندر، متوفر الآن بسعر 86 ألف و 250 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة، بدلاً من 91 ألف و 540 ريال، صاحبة المحرك القوي 2500 سي سي 4 سلندر، قوة 190 حصان قير اوتوماتيك 8 سرعات تيبترونيك و نظام الدفع أمامي.

مواصفات كيا K5 2021 ستاندر2.5

تتميز K5 فئة ستاندر بجنوط مقاس 17 إنش، مع إضاءة بالكامل LED نهارية أمامية وخلفية، بالإضافة إلى إشارات على المرآة الجانبية الكهربائية، وتتمتع المرأة بخاصية الطي لدي سيارة كيا K5 2021 2.5 ستاندر، مع شبك كيا الضخم المعروف المصنوع من الكروم، بالإضافة إلى تطعيمات كروم على كافة أنحاء السيارة، و أنوار ليد عالي ومنخفض بالإضافة إلى كشاف ضباب خلفى، كما تتميز السيارة بحساسات خلفية لفئة ستاندر.

داخلية كيا K5 2021 2.5

تتميز السيارة رائعة المزايا بمقاعد قماش فاخرة مع ريموت رائع، وزجاج كهربائي بالكامل مع سنترلوك في باب الراكب والسائق، كما تتميز فئة ستاندر من K5 بتكاية وسطية درج مكسوه بالجلد، كما تتميز بشاشة معلومات وسطية تدعم نظام آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، يمكنك من خلالها رؤية الكاميرا الخلفية، كما يمكنك من خلال المقود المكسي بالجلد التحكم في النظام الصوتي، ومثبت السرعة والبلوتوث، مع عداد رحلات باللغة العربية ومنفذ USB للنظام الصوتي، مع فتحات تكييف خلفية ومنفذين USB خلفيات، خفض سعر كيا 2021 K5 أفضل سيارة ستاندر 2.5 بين منافسيها تعرف على السعر الجديد.