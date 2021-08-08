فيديو تويوتا تطرح نسخا جديدة من HILUX

أبدت شركة تويوتا اليابانية نيتها في طرح نسخ معدلة من سيارات HILUX في عدد من الأسواق العالمية، ووفقا للتقارير فإن النماذج المعدلة من السيارة الشهيرة تتميز عن سيارات HILUX السابقة بتصميم يوحي بمظهر أكثر قوة، وشكل جديد للواجهة الأمامية، والإطارات مصنوعة من الفايبر بارزة بشكل أوضح على جوانب الهيكل وممتصات الصدمات ومحيط حجرات العجلات.

مواصفات HILUX المعدلة

تويوتا جهزت مقصورة HILUX 2022 بصفين من المقاعد المريحة تتسع لخمسة ركاب، وحصلت واجهة القيادة على أنظمة مولتيميديا متطورة مجهزة بشاشة بمقاس 8 بوصات، يمكنها الاتصال مع الأجهزة والهواتف الذكية، هذا بالإضافة إلى أنظمة لتدفئة المقاعد والمقود والمرايا الجانبية، ونظام تشغيل للمحرك عن بعد، ومصابيح تعمل بتقنيات LED، ونظام لمنع الانزلاق على المنحدرات والمنعطفات، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات أمامية وخلفية.

محرك HILUX 2022

ومن المنتظر أن تطرح نسخها الأساسية بمحركات بنزين بأربع أسطوانات بسعة 2.7 ليتر، تولد عزما يعادل 166 حصانا، وقد يطلق منها نسخ بمحركات ديزل بعزم 150 و200 حصان.

HILUX تاريخ طويل وأجيال متعاقبة

من الجدير بالذكر هنا أن سيارة HILUX بدأ إنتاج السيارة في سنة 1968، ومرت تويوتا هايلوكس بعدة أجيال حققت نجاحاً ساحقاً في سوق سيارات النقل الخفيف، ووصل عدد الأجيال المحدثة من السيارة إلى 8 أجيال، وهي واحدة من أشهر سيارات النقل الخفيف في الدول العربية وشمال أفريقيا.