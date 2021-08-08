عروض تقسيط جباااارة..سيارة هيونداى توسان الشكل الجديد اطول فترة سداد بالسعر والمواصفات

عروض تقسيط جباااارة..سيارة هيونداى توسان ، سيارة هيونداى توسان مقدمة من قبل شركة هيونداي العالمية وتكون عبارة عن سيارة مدمجة كروز أوفر تتسع إلى حوالي 5 ركاب وبدأت الشركة في صناعة تلك السيارة منذ عام 2000 وقامت شركة هيونداي بتصنيع الكثير من فئات السيارات المختلفة والتي تمتلك مواصفات مميزة جداً مثل أضواء الليد و فتحات سقف بانوراما.

عروض تقسيط جباااارة..سيارة هيونداى توسان

تحتوي سيارة هيونداي توسان على مجموعة رائعة من المواصفات والمميزات الآمنة جداً على السائق والركاب، فأكثر ما اهتمت به الشركة الصناعة للسيارة هي تزويد هيونداي توسان السلامة والأمان وهذا ما يحفز الجميع بالقيام بشراء سيارة هيونداي توسان، وللعلم يتم تصنيع السيارة في كوريا الجنوبية حيث تم صناعة الكثير من الفئات لتلك السيارة خاصة وأن موديل منها يختلف من حيث التقنيات والتحديثات المميزة للغاية.

يتم عرض السيارة بأسعار باهظة جداً تبدأ من 86.295 ريال سعودي وتكون هذه من السيارات المنافسة لبعض من السيارات الأخرى من الماركات المختلفة والمتنوعة مثل سيارة تويوتا راف 4 أو هوندا أر في، وتكون سيارة هيونداي توسان متوفرة في أسواق السيارات بالمملكة بحوالي 5 نسخ وتكون أغلى نسخة منه بسعر يبدأ من 129.250 ريال سعودي.

تعتبر هذه السيارة هي النسخة الخمسة من سيارات توسان كما أنها تكون واحدة من أغلى أنواع السيارات لعام 2021 والتي تتمتع بكثير من المواصفات والمزايا المتنوعة كذلك كافة النسخ الأخرى تمتلك مواصفات عالية جداً، فهي تحتوي على مقابض باب من الكروم وبها جهاز للتحكم بمستوى الإضاءة كذلك القدرة على التحكم بالصوت من خلال عجلة القيادة وبها مرآة تعتيم تعمل أوتوماتيك مع مكيف يعمل هو أيضاً أوتوماتيك.

تضم سيارة هيونداي توسان محرك قوي بسعة 2.4 وسيلندر 4، أما بالنسبة لنوع الدفع فهي تحتوي على الدفع الكلي ومساحة خزان الوقود 62 لتر واستهلاك السيارة في الوقود 9.5 لتر وتستخدم بنزين، وتكون قوة محرك السيارة 181 حصان وعزم الدوران 237 نيوتن متر بها ناقل أوتوماتيك والسرعة القصوى للسيارة 180 كيلو متر وبهات ما يقارب من 5 مقاعد سرعتها 10 كيلو متر بالساعة، وكل هذه المواصفات تجعل منها السيارة الأولى بالمملكة ويريد الكثير من المواطنين الحصول عليها.