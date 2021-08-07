العملاق الياباني تويوتا لاندكروزر 2022 بالتقسيط على 60 أشهر بأقل من 1000 ريال سعودي

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تويوتا لاندكروزر 2022 بالتقسيط على 60 أشهر أطلقت شركة تويوتا اليابانية المعروفة بأحدث السيارات المحببة لدي الكثيرون في المملكة العربية السعودية، قامت مؤخرا بالإطلاق عن سيارة لاند كروزر الحديثة لعام 2022 في العالم وخاصة في المملكة العربية السعودية والتي بحث عنها الكثيرون لمعرفة أسعارها ومواصفاتها الجبارة، تم بيع لاند كروزر أكثر من 10 ملايين سيارة وتم بيعهم في 170 دولة حول العالم، نجحت هذه الشركة اليابانية العالمية الخاصة بالسيارات في تصميم وفخامة سيارة لاندكروزر الجديدة 2022، ويمكن للسيارة التغلب على أصعب الطرق الوعرة ، مما يجعل شركة تويوتا فخورة بتصميم هذه السيارة الشرسة التي نالت أعجاب الكثيرون، وقد يبحث العديد من الأشخاص في المملكة العربية السعودية عن طرق تقسيط السيارة ويريدون معرفة كل شيء عن التقسيط وكل هذا سوف نعرضه لكم اليوم من خلال مقالنا تابعونا.
تويوتا لاندكروزر 2022 بالتقسيط على 60 أشهر
التصميم الرئيسي لسيارة تويوتا لاند كروزر 2022 مميز وفخم للغاية ويوجد بها مميزات رائعة ، فإن أسم لاند كروزر البارز أوضح من الموديل السابق في المفاتيح الخاصة بالسيارة. أما الشق الأكثر تميزًا لهذا المفتاح الجديد ، فهو يكمن في تصميم ركنه ، والذي يظهر أيضًا داخل المقصورة ، خاصة على معظم الأزرار ، مما يعني أن هناك تناسقًا واضحًا بين جهاز التحكم عن بعد للمفتاح.
سيارة تويوتا من الخارج بشكلها الرائع والمميز عندما تضع أغراضًا في حقيبتك وتصل إلى المكان المرغوب ، ستخرجها من حقيبتك بكل سهوله عبر الضغط على زرار خاص بخروج الحقيبة، وعندما تخرج الأغراض من الحقيبة ، فإنه سيغلق تلقائيًا بعد حوالي 3 ثوانٍ.
توفر تويوتا لاند كروزر سبعة مقاعد مريحة للغاية ، بينما يتمتع صف المقاعد الثالث بمساحة ممتازة ومريحه ويوجد بها ميزة التحكم الكهربائي في موضع المقعد، ومصممة من أفضل أنواع الجلد الحديث المريح للركاب.
تقسيط تويوتا لاند كروزر الجديدة من عبد اللطيف جميل موديل 2022
يمكنك تقسيط تويوتا لاند كروزر 2022 من عبد اللطيف جميل الجيل الجديد تويوتا لاند كروزر 2022 بأسهل الطرق وفترة سداد قد تصل إلي 60 أشهر بالمواصفات الأتية:-
- لاندكروزر 2022 قد يكون سعر السيارة 228,300 ريال.
- يمكنك تقسيطها على 60 أشهر بدفع قسط شهري 876 ريال سعودي.
- الدفعة الأولي التي يمكنك دفعها هي 190.084 ريال سعودي.
- الدفعة الأخيرة للسيارة تكون 105.018 ريال سعودي.
- معدل النسبة السنوية قد يصل إلي 24% أما عن مصاريف الإصدار قد تصل إلى 725 ريال سعودي.
- ويكون سعر السيارة شامل الضريبة المضافة 356.372 ريال سعودي.
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تويوتا لاندكروزر 2022 بالتقسيط على 60 أشهر أطلقت شركة تويوتا اليابانية المعروفة بأحدث السيارات المحببة لدي الكثيرون في المملكة العربية السعودية، قامت مؤخرا بالإطلاق عن سيارة لاند كروزر الحديثة لعام 2022 في العالم وخاصة في المملكة العربية السعودية والتي بحث عنها الكثيرون لمعرفة أسعارها ومواصفاتها الجبارة، تم بيع لاند كروزر أكثر من 10 ملايين سيارة وتم بيعهم في 170 دولة حول العالم، نجحت هذه الشركة اليابانية العالمية الخاصة بالسيارات في تصميم وفخامة سيارة لاندكروزر الجديدة 2022، ويمكن للسيارة التغلب على أصعب الطرق الوعرة ، مما يجعل شركة تويوتا فخورة بتصميم هذه السيارة الشرسة التي نالت أعجاب الكثيرون، وقد يبحث العديد من الأشخاص في المملكة العربية السعودية عن طرق تقسيط السيارة ويريدون معرفة كل شيء عن التقسيط وكل هذا سوف نعرضه لكم اليوم من خلال مقالنا تابعونا.
تويوتا لاندكروزر 2022 بالتقسيط على 60 أشهر
التصميم الرئيسي لسيارة تويوتا لاند كروزر 2022 مميز وفخم للغاية ويوجد بها مميزات رائعة ، فإن أسم لاند كروزر البارز أوضح من الموديل السابق في المفاتيح الخاصة بالسيارة. أما الشق الأكثر تميزًا لهذا المفتاح الجديد ، فهو يكمن في تصميم ركنه ، والذي يظهر أيضًا داخل المقصورة ، خاصة على معظم الأزرار ، مما يعني أن هناك تناسقًا واضحًا بين جهاز التحكم عن بعد للمفتاح.
سيارة تويوتا من الخارج بشكلها الرائع والمميز عندما تضع أغراضًا في حقيبتك وتصل إلى المكان المرغوب ، ستخرجها من حقيبتك بكل سهوله عبر الضغط على زرار خاص بخروج الحقيبة، وعندما تخرج الأغراض من الحقيبة ، فإنه سيغلق تلقائيًا بعد حوالي 3 ثوانٍ.
توفر تويوتا لاند كروزر سبعة مقاعد مريحة للغاية ، بينما يتمتع صف المقاعد الثالث بمساحة ممتازة ومريحه ويوجد بها ميزة التحكم الكهربائي في موضع المقعد، ومصممة من أفضل أنواع الجلد الحديث المريح للركاب.
تقسيط تويوتا لاند كروزر الجديدة من عبد اللطيف جميل موديل 2022
يمكنك تقسيط تويوتا لاند كروزر 2022 من عبد اللطيف جميل الجيل الجديد تويوتا لاند كروزر 2022 بأسهل الطرق وفترة سداد قد تصل إلي 60 أشهر بالمواصفات الأتية:-
- لاندكروزر 2022 قد يكون سعر السيارة 228,300 ريال.
- يمكنك تقسيطها على 60 أشهر بدفع قسط شهري 876 ريال سعودي.
- الدفعة الأولي التي يمكنك دفعها هي 190.084 ريال سعودي.
- الدفعة الأخيرة للسيارة تكون 105.018 ريال سعودي.
- معدل النسبة السنوية قد يصل إلي 24% أما عن مصاريف الإصدار قد تصل إلى 725 ريال سعودي.
- ويكون سعر السيارة شامل الضريبة المضافة 356.372 ريال سعودي.
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