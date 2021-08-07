تخفيض غير مسبوق على تويوتا كورولا XLi 1.6 وارد الكويت المطروحة بمميزات إضافية، السيارة الاقتصادية الأكثر مبيعاً في العالم كورولا فئة ستاندر، نستعرض سوياً اليوم المواصفات الرائعة للسيارة رغم أن هذه الفئة هي الأقل من ناحية مواصفات المحرك، حيث تقدم كورولا مُحرك بقوة 1800 سي سي وأخر بقوة 2000 سي سي، بينما نتحدث اليوم كورولا XLi 1.6 بمحرك 1600 سي سي وارد كويتي، والتي طرحت بمميزات إضافية عن النسخة السعودية سوف نتحدث عن تفاصيلها، كما سوف نتطرق إلى الحديث عن عرض تخفيض رائع على كورولا XLi 1.6 يتجاوز 8% من السعر الرسمي لها.

سعر ومواصفات تويوتا كورولا XLi موديل 2020

يتميز وارد الكويت عن السعودي في تويوتا كورولا فئة ستاندر موديل 2020 بإضافات مميزة، حيث أن وارد الكويت يحتوي على مثبت سرعة وحساسات خلفية على عكس الوارد السعودي، والذي يأتي بدون حساسات خلفية أو مثبت سرعة. وانخفض سعر السيارة مؤخراً بنسبة كبيرة في معرض عبد الرحمن عماد الدين للسيارات بالرياض، حيث وصل سعر فئة ستاندر من تويوتا كورولا XLi 1.6 إلى 66 ألف و125 ريال بدلاً من 72 ألف و 450 ريال، على أن يشمل ذلك السعر ضريبة القيمة المضافة.

صرفية الوقود في كورولا 2020 المُصنفة بتقييم ممتاز +، تمنحك إمكانية السير مسافة 18.2 كيلو متر بإستخدام لتر واحد من بنزين 91، وتتميز فئة XLi 1.6 ستاندرد بمُحرك سعة 1600 سي سي رباعي الأسطوانات مع قير أوتوماتيكي بتقنية CVT ونظام دفع أمامي، وتتميز هذه الفئة من كورولا بحساسات خلفية رغم أنها الفئة الأقل من كورولا، بالإضافة إلى جنوط مقاس 15 إنش، كما تتميز السيارة بكشافات ضباب، إضاءة بالكامل LED الأمامية والخلفية مع إضاءات عالية ومنخفضة، بالاضافة إلى إشارات على المرأة الجانبية ذو خاصية الطي الكهربائي.

كورولا ستاندر 2020

تأتي السيارة بمقاعد مخمل وداخلية مزيج بين اللون البيج والأسود مع تطعيمات كروم على التابلون، وشاشة وسطية والتي تدعم نظام أب كاربلاي وأندرويد أوتو، المقود في تويوتا كورولا 2020 XLi 1.6 ستاندرد تستطيع عن طريقه التحكم في قراءات العدادات ومثبت السرعة والأوامر الصوتية، السيارة مزودة بشنطة خلفية متسعة بشكل كبير تكفي لحمل شنطة سفر، والزجاج بالكامل أوتو لمسة واحدة مع مكيف وسطي وفتحات تكييف خلفية.