العرض الجبار تقسيط شانجان سي إس 57 بلس بنك الراجحي والمجدوعي أقل من 2000 ريال

تقسيط شانجان سي إس 57 بلس بنك الراجحي والمجدوعي أقل من 2000 ريال، تعتبر CS75 Plus السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الذكية من شانجان مليئة بالميزات المبتكرة التي تهدف إلى رفع الثقة والتطور في كل قيادة، أثارت السيارة اعجاب عشاق السيارات باستمرار لكفاءتها العالية. تقسيط شانجان سي إس 57 بلس بنك الراجحي والمجدوعي تقسيط شانجان سي إس 57 بلس بنك الراجحي والمجدوعي يوجد طريقتان لتقسيط سيارة شانجان سي إس 57 بلس عبر تأجير السيارات وهما: تقسيط سيارة شانجان سي إس 57 بلس بتحويل الراتب للراجحي: تقسيط سيارة شانجان سي إس 57 بلس بتحويل الراتب للراجحي: هناك شروط للحصول على تقسيط سيارة شانجان سي إس بلس لا يوجد دفعة أولى.

الدفعة الأخيرة قد تصل إلى 30%.

فترة السداد على 60 شهرًا.

الرسوم الإدارية نصف في المئة(0.5 %).

مبلغ الدفعة الشهرية قليل لتقسيط سيارة شانجان .

النسبة السنوية 8.68% فيما فوق وتشمل التأمين. تقسيط سيارة شانجان سي إس 57 بلس بدون تحويل الراتب للراجحي: تقسيط سيارة شانجان سي إس 57 بلس بدون تحويل الراتب للراجحي: هناك شروط يجب اتباعها للحصول على تقسيط سيارة شانجان سي إس بلس . توجد دفعة أولى وتبدأ بمعدل 10%.

الدفعة الأخير قد تصل إلى 25%.

فترة السداد على 60 شهرًا.

الرسوم الإدارية مثل نظام تحويل الراتب.

مبلغ الدفعة الشهرية منخفض.

النسبة المئوية 10.30% فيما فوق وتشمل التأمين. سعر سيارة شانجان سي إس بلس 57 مواصفات سيارة سانجان سي إس 57 بلس تتميز بمظهر خارجي قوي مع زخارف من الألمنيوم اللامع.

مزودة بمصابيح أمامية LED مع مصابيح نهارية، ومصابيح خلفية LED.

مزودة أيضًا بعجلات معدنية مقاس 18 بوصة، وسقف بانورامي للشمس.

بالداخل نظام الوسائط المتعددة بشاشة تعمل باللمس مقاس 12 بوصة مع راديو AM / FM وتشغيل الصوت والفيديو واتصال بالهاتف الذكي من خلال تطبيق الهاتف المحمول Easy Connection.

يمكن أيضًا عرض وجهة نظر الكاميرا بزاوية 360 درجة المثبتة على السيارة.

كما تم تثبيت عجلة القيادة بأزرار تحكم لتسهيل إدارة النظام الصوتي والمكالمات الهاتفية أثناء القيادة.

يوجد زر تشغيل / إيقاف المحرك بالدفع مع وظيفة بدء تشغيل المحرك عن بُعد التي تتيح للسائق تسخين المحرك وبدء تشغيل نظام تكييف الهواء حتى خارج السيارة.

تحتوي على محرك سعة 1.5 لتر مزود بشاحن توربيني يوفر قوة قصوى تبلغ 178 حصانًا.

أما عزم دوران أقصى فيبلغ 265 نيوتن متر.

يقترن المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي بست سرعات، يمكن للسائق أيضًا الاختيار من بين أوضاع القيادة الثلاثة للسيارة: Eco أو Normal أو Sport. سعر سيارة شانجان سي إس بلس 57 مواصفات سيارة سانجان سي إس 57 بلس الوسوم

تقسيط شانجان سي إس 57 بلس بنك الراجحي والمجدوعي أقل من 2000 ريال، تعتبر CS75 Plus السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الذكية من شانجان مليئة بالميزات المبتكرة التي تهدف إلى رفع الثقة والتطور في كل قيادة، أثارت السيارة اعجاب عشاق السيارات باستمرار لكفاءتها العالية. تقسيط شانجان سي إس 57 بلس بنك الراجحي والمجدوعي تقسيط شانجان سي إس 57 بلس بنك الراجحي والمجدوعي يوجد طريقتان لتقسيط سيارة شانجان سي إس 57 بلس عبر تأجير السيارات وهما: تقسيط سيارة شانجان سي إس 57 بلس بتحويل الراتب للراجحي: تقسيط سيارة شانجان سي إس 57 بلس بتحويل الراتب للراجحي: هناك شروط للحصول على تقسيط سيارة شانجان سي إس بلس لا يوجد دفعة أولى.

الدفعة الأخيرة قد تصل إلى 30%.

فترة السداد على 60 شهرًا.

الرسوم الإدارية نصف في المئة(0.5 %).

مبلغ الدفعة الشهرية قليل لتقسيط سيارة شانجان .

النسبة السنوية 8.68% فيما فوق وتشمل التأمين. تقسيط سيارة شانجان سي إس 57 بلس بدون تحويل الراتب للراجحي: تقسيط سيارة شانجان سي إس 57 بلس بدون تحويل الراتب للراجحي: هناك شروط يجب اتباعها للحصول على تقسيط سيارة شانجان سي إس بلس . توجد دفعة أولى وتبدأ بمعدل 10%.

الدفعة الأخير قد تصل إلى 25%.

فترة السداد على 60 شهرًا.

الرسوم الإدارية مثل نظام تحويل الراتب.

مبلغ الدفعة الشهرية منخفض.

النسبة المئوية 10.30% فيما فوق وتشمل التأمين. سعر سيارة شانجان سي إس بلس 57 مواصفات سيارة سانجان سي إس 57 بلس تتميز بمظهر خارجي قوي مع زخارف من الألمنيوم اللامع.

مزودة بمصابيح أمامية LED مع مصابيح نهارية، ومصابيح خلفية LED.

مزودة أيضًا بعجلات معدنية مقاس 18 بوصة، وسقف بانورامي للشمس.

بالداخل نظام الوسائط المتعددة بشاشة تعمل باللمس مقاس 12 بوصة مع راديو AM / FM وتشغيل الصوت والفيديو واتصال بالهاتف الذكي من خلال تطبيق الهاتف المحمول Easy Connection.

يمكن أيضًا عرض وجهة نظر الكاميرا بزاوية 360 درجة المثبتة على السيارة.

كما تم تثبيت عجلة القيادة بأزرار تحكم لتسهيل إدارة النظام الصوتي والمكالمات الهاتفية أثناء القيادة.

يوجد زر تشغيل / إيقاف المحرك بالدفع مع وظيفة بدء تشغيل المحرك عن بُعد التي تتيح للسائق تسخين المحرك وبدء تشغيل نظام تكييف الهواء حتى خارج السيارة.

تحتوي على محرك سعة 1.5 لتر مزود بشاحن توربيني يوفر قوة قصوى تبلغ 178 حصانًا.

أما عزم دوران أقصى فيبلغ 265 نيوتن متر.

يقترن المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي بست سرعات، يمكن للسائق أيضًا الاختيار من بين أوضاع القيادة الثلاثة للسيارة: Eco أو Normal أو Sport. سعر سيارة شانجان سي إس بلس 57 مواصفات سيارة سانجان سي إس 57 بلس

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