إلغاء معرض نيويورك للسيارات بشكل مفاجئ قبل أسبوعين من افتتاحه

أعلن رسميا عن إلغاء معرض نيويورك للسيارات 2021، وذلك قبل أسبوعين فقط من افتتاحه، بعد فرض سلطة مدينة نيويورك قيودا جديدة على التجمعات بسبب انتشار سلالة دلتا الأشرس من فيروس كورونا.

من جانبه أكد المسؤول عن تنظيم المعرض مارك شينبرغ أنه بصفتنا أمناء معرض نيويورك للسيارات الذي بلغ عامه الحادي والعشرين بعد المئة، علينا توفير بيئة آمنة لجميع الزوار والعارضين وآلاف الرجال والنساء الذين ينظمون هذا الحدث، وأضاف كل المؤشرات كانت إيجابية وكان على المعرض أن يعود أقوى من أي وقت مضى، لكن الوضع اختلف اليوم.

نيويورك تتخذ إجراءات إضافية بسبب متحور دلتا

وأعلن رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلازيو أن تقديم شهادة تثبت تلقي اللقاح المضاد لكورونا سيكون قريبا شرطا لدخول المطاعم أو قاعات الحفلات أو المناسبات الرياضية، كما شجع دي بلازيو السكان، الملقحون منهم وغير الملقحين، على العودة لوضع الكمامات في الأماكن العامة.

شركات السيارات قد تعود لعمليات التدشين الإلكتروني

ووفقا لتقارير صحفية فإن الإلغاء المفاجئ سيتسبب في اضطراب خطط عشرات الشركات التي عزمت على تدشين واستعراض بعض أهم موديلاتها في المعرض خاصة في المجال الكهربائي، من أبرز الموديلات التي كان من المتوقع تدشينها هناك دوت الخليج نيسان Z الجديدة وسوبارو WRX الجيل الجديد كلياً، والآن يتوقع أن يتم تدشينهما إلكترونياً.

توقعات بإلغاء معرضي ميونيخ ولوس أنجلوس للسيارات

وحتى اللحظة لا توجد معلومات عن معارض السيارات الأخرى المتوقع عودتها هذا العام مثل معرض ميونخ للسيارات المجدول في بداية سبتمبر، ومعرض لوس أنجلوس المجدول في منتصف نوفمبر.

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