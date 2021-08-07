خفض رائع في سعر هيونداي النترا 2021 ومواصفاتها ومميزاتها وأسعار هيونداي النترا AD، سيارة هيونداي النترا من أكثر السيارات التي حظيت برضاء الكثيرين وبصفة خاصة فئة الشباب، وهذا يرجع لأنها تتناسب مع أذواق الشباب التي تميل في خياراتهم للسيارات نحو المظهر الجذاب والرياضي، ولهذا تمكنت تلك السيارة من خوض المنافسة القوية في سوق السيارات والنجاح بها، ويرجع ذلك لإمكانياتها ومواصفاتها الرائعة. هيونداي النترا 2021 ومواصفاتها ومميزاتها وأسعار هيونداي النترا AD هيونداي النترا 2021 ومواصفاتها ومميزاتها وأسعار هيونداي النترا AD خفض سعر هيونداي النترا 2021 تراجعت سيارة هيونداي النترا HD المجمعة بشكل محلي، لذا فإليك آخر الأسعار السيارات من طراز هيونداي النترا فيما يلي: الفئة الأولى: تراجعت السيارة من سعر مائتين وتسعة وثلاثون ألف وتسعمائة جنيهاً إلى سعر مائتين وتسعة وعشرون ألف وتسعمائة جنيهاً في الوقت الحالي.

من سعر مائتين وتسعة وثلاثون ألف وتسعمائة جنيهاً إلى سعر مائتين وتسعة وعشرون ألف وتسعمائة جنيهاً في الوقت الحالي. الفئة الثانية: انخفضت أسعارها من مائتين وستة وأربعون ألف وتسعمائة جنيهاً إلى سعر مائتين وستة وثلاثون جنيهاً.

الثالثة: تم الإعلان عن سعرها في الوقت الحالي حيث بلغ مائتين واثنان وأربعون ألف وتسعمائة جنيهاً، بدلا من مائتين واثنان وخمسون ألف وتسعمائة جنيهاً في السابق.

الفئة الرابعة: هبطت أسعارها من مائتين وتسعة وخمسون ألف وتسعمائة جنيهاً وصار سعرها الحالي مائتين وتسعة وأربعون ألف وتسعمائة جنيهاً.

الفئة الخامسة: تحدد سعرها بمائتين وسبعة وخمسون ألف وتسعمائة جنيهاً بعد أن كان سعرها مائتين وسبعة وستون ألف وتسعمائة جنيهاً. مميزات هيونداي النترا 2021 تحتوي السيارة على العديد من المميزات والتي تميزها عن غيرها ومنها:

تعتبر تلك السيارة من السيارات العائلية السيدان.

العائلية السيدان. مزودة بمحرك يتسم بكونه رباعي الأسطوانات، ذو سعة ألف وستمائة سي سي.

يعطي محركها قوة تقدر بمائة وواحد وعشرون حصان.

أقصى عزم للدوران مائة وستة وخمسون نيوتن لكل متر.

لها ناقل حركة يتسم بأنه رباعي الأسطوانات أوتوماتيك.

تعتمد على نظام الجر الأمامي، وهذا يمكنها من التسارع من وضع السكون لتصل سرعتها لمائة كيلو متر في الساعة، وهذا في أقل من أثني عشر ثانية. مميزات هيونداي النترا 2021 أسعار هيونداي النترا AD أسعار هيونداي النترا AD من خلال السطور القادمة سوف نتعرف على أسعار هيونداي النترا وتتمثل في: الفئة الألى: مائتين وتسعة وثمانون ألف وتسعمائة جنيهاً.

الفئة الثانية: مائتين وتسعة وتسعون ألف وتسعمائة جنيهاً.

الثالثة: ثلاثمائة وواحد وعشرون ألف وتسعمائة جنيهاً.

الفئة الرابعة: ثلاثمائة وأربعة وثلاثون ألف وتسعمائة جنيهاً.

الفئة الخامسة: ثلاثمائة وأربعة وستون ألف وتسعمائة جنيهاً. الوسوم

خفض رائع في سعر هيونداي النترا 2021 ومواصفاتها ومميزاتها وأسعار هيونداي النترا AD، سيارة هيونداي النترا من أكثر السيارات التي حظيت برضاء الكثيرين وبصفة خاصة فئة الشباب، وهذا يرجع لأنها تتناسب مع أذواق الشباب التي تميل في خياراتهم للسيارات نحو المظهر الجذاب والرياضي، ولهذا تمكنت تلك السيارة من خوض المنافسة القوية في سوق السيارات والنجاح بها، ويرجع ذلك لإمكانياتها ومواصفاتها الرائعة. هيونداي النترا 2021 ومواصفاتها ومميزاتها وأسعار هيونداي النترا AD هيونداي النترا 2021 ومواصفاتها ومميزاتها وأسعار هيونداي النترا AD خفض سعر هيونداي النترا 2021 تراجعت سيارة هيونداي النترا HD المجمعة بشكل محلي، لذا فإليك آخر الأسعار السيارات من طراز هيونداي النترا فيما يلي: الفئة الأولى: تراجعت السيارة من سعر مائتين وتسعة وثلاثون ألف وتسعمائة جنيهاً إلى سعر مائتين وتسعة وعشرون ألف وتسعمائة جنيهاً في الوقت الحالي.

من سعر مائتين وتسعة وثلاثون ألف وتسعمائة جنيهاً إلى سعر مائتين وتسعة وعشرون ألف وتسعمائة جنيهاً في الوقت الحالي. الفئة الثانية: انخفضت أسعارها من مائتين وستة وأربعون ألف وتسعمائة جنيهاً إلى سعر مائتين وستة وثلاثون جنيهاً.

الثالثة: تم الإعلان عن سعرها في الوقت الحالي حيث بلغ مائتين واثنان وأربعون ألف وتسعمائة جنيهاً، بدلا من مائتين واثنان وخمسون ألف وتسعمائة جنيهاً في السابق.

الفئة الرابعة: هبطت أسعارها من مائتين وتسعة وخمسون ألف وتسعمائة جنيهاً وصار سعرها الحالي مائتين وتسعة وأربعون ألف وتسعمائة جنيهاً.

الفئة الخامسة: تحدد سعرها بمائتين وسبعة وخمسون ألف وتسعمائة جنيهاً بعد أن كان سعرها مائتين وسبعة وستون ألف وتسعمائة جنيهاً. مميزات هيونداي النترا 2021 تحتوي السيارة على العديد من المميزات والتي تميزها عن غيرها ومنها:

تعتبر تلك السيارة من السيارات العائلية السيدان.

العائلية السيدان. مزودة بمحرك يتسم بكونه رباعي الأسطوانات، ذو سعة ألف وستمائة سي سي.

يعطي محركها قوة تقدر بمائة وواحد وعشرون حصان.

أقصى عزم للدوران مائة وستة وخمسون نيوتن لكل متر.

لها ناقل حركة يتسم بأنه رباعي الأسطوانات أوتوماتيك.

تعتمد على نظام الجر الأمامي، وهذا يمكنها من التسارع من وضع السكون لتصل سرعتها لمائة كيلو متر في الساعة، وهذا في أقل من أثني عشر ثانية. مميزات هيونداي النترا 2021 أسعار هيونداي النترا AD أسعار هيونداي النترا AD من خلال السطور القادمة سوف نتعرف على أسعار هيونداي النترا وتتمثل في: الفئة الألى: مائتين وتسعة وثمانون ألف وتسعمائة جنيهاً.

الفئة الثانية: مائتين وتسعة وتسعون ألف وتسعمائة جنيهاً.

الثالثة: ثلاثمائة وواحد وعشرون ألف وتسعمائة جنيهاً.

الفئة الرابعة: ثلاثمائة وأربعة وثلاثون ألف وتسعمائة جنيهاً.

الفئة الخامسة: ثلاثمائة وأربعة وستون ألف وتسعمائة جنيهاً.

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