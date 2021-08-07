جيب شيروكي موديل 2021 في السوق السعودي التجهيزات الكاملة الأسعار

جيب شيروكي أحد الطرازات التي تتمتع بخاصية الدفع الرباعي في بعض الفئات الخاصة بها. علاوة على أن السيارة تحظى بشعبية عريضة في سوق السيارات السعودي. بالإضافة إلى أن سعرها مناسب للإمكانيات المتوفرة بها. ومن خلال تلك المقالة سوف نتعرف على أهم المواصفات المتاحة للعميل في تلك السيارة المعروفة باسم شيروكي.

جيب شيروكي

كما اهتمت علامة جيب الأمريكية على تزويد السيارة بالعديد من وسائل الأمان والسلامة. بالإضافة إلى عوامل الراحة التي تعزز الرفاهية في السيارة. ولذلك اهتمت بكافة التفاصيل الصغيرة عند صناعة تلك السيارة. التي تنتمي لفئة الدفع الرباعي. ومن أهم مميزات السيارة ما يلي:

من أهم المميزات التي تحظى بها السيارة أنها ذات دفع رباعي للعجلات ما يجعلها ملائمة للسفر والرحلات في الطرق الوعرة.

كما أن السيارة تتوفر بمواصفات محرك عالية الجودة. ما يجعل أداء السيارة قوي على الطريق.

علاوة على أن السيارة تحظى بوجود العديد من مواصفات الرفاهية والراحة داخل المقصورة.

مميزات جراند شيروكيمحرك جيب جراند شروكي

علاوة على أن السيارة اعتمدت على محرك قوي الأداء. حيث بلغت سعته نحو 5700 سي سي لبعض الفئات المتاحة في السوق السعودي. علاوة على أن السيارة احتوت على موتور متصل بناقل حركة أتوماتيك لجميع الفئات المتاحة في السوق السعودي. هذا فضلًا عن خاصية الدفع الرباعي للعجلات.

المواصفات الداخلية في مقصورة شيروكي

جدير بالذكر أن السيارة احتوت على الكثير من التفاصيل التي تعزز من قيمتها في الأسواق العالمية. حيث حرص الصانع الأمريكي جيب. على تعزيز السيارة بكافة أنظمة الراحة والرفاهية لكي يجذب إليها العملاء في الأسواق المختلفة. حيث اعتمدت السيارة على تكييف هواء ذات تحكم أتوماتيكي. علاوة على أن السيارة تتوفر مع راديو إف إم. بالإضافة إلى راديو في النظام الترفيهي للسيارة. كما توفرت مع عجلة قيادة متعددة المهام. وإمكانية للتحكم في ارتفاع مقعد السائق. بينما جاءت السيارة في السوق السعودي مع إمكانية لتثبيت مقعد الطفل في المقاعد الخلفية. ومخرج USB. بهدف توصيل الهواتف المحمولة بالسيارة.

وأخيرًا فإن سعر السيارة تراوح ما بين 150 ألف ريال سعودي إلى نحو 320 ألف ريال سعودي. علمًا بأن تلك الأسعار متغيرة حسب السياسة الربحية التي يتبعها الوكيل صاحب العلامة.