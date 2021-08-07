هيونداي اكسنت موديل 2021 في السعودية المواصفات الأسعار

هيونداي اكسنت أحد الطرازات السيدان المنتشرة في سوق السيارات السعودي. وتتميز تلك الفئة بالاعتمادية. حيث توفر الأداء المطلوب للعميل. مقابل قيمة اقتصادية بسيطة مقارنة ببقية الطرازات الأخرى. ومن خلال تلك المقالة إليكم أهم مواصفات تلك السيارة التي تُصنف من فئة السيدان.

مميزات هيونداي اكسنت 2021

كما تحظى السيارة أكسنت بالعديد من المميزات التي جعلتها تتفوق على بقية السيارات المنافسة لها من فئتها. فبالنظر إلى المقصورة الداخلية نجد أنها تزخر بالكماليات المميزة. والتي تسهم في توفير الرفاهية للعميل. أما التصميم الخارجي للسيارة فجاء عصري وملائم لأحدث تكنولوجيا صناعة السيارات حول العالم. ناهيك عن مواصفات الموتور التي جاءت ملائمة لتلك التسعيرة التي تتوفر بها في السوق السعودي. ومن خلال النقاط التالية إليكم أهم المواصفات المتوفرة في تلك السيارة. حيث تأتي على النحو التالي:

موتور سيارة أكسنت موديل 2021

كما يعتبر المحرك هو الجزء الأهم في أي سيارة. حيث يعد الجزء المسؤول عن حركة السيارة على الطريق. لذلك يهتم العميل بالسعة الخاصة بها. ويسعى إلى اقتناء سيارة بمحرك قوي لتعزز من سرعة السيارة على الطريق. وفيما يتعلق بـ طراز أكسنت موديل 2021 فنجد أنه اعتمد على موتور بسعة بلغت نحو 1400 سي سي. لبعض الفات المتوفرة في السوق السعودي. هذا بالإضافة إلى قوة حصانية قدرها 100 حِصانًا. علاوة على أن العزم الأقصى للدوران بلغ نحو 91 نيوتن/ متر. كما توفرت السيارة مع خيار آخر من المحركات. حيث جاء الموتور بسعة بلغت نحو 1600 سي سي. قادر على توليد قوة قدرها 123 حِصانًا. مع عزم أقصى للدوران 154 نيوتن/ متر.

تجهيزات هيونداي أكسنت موديل 2021

مع العلم أن السيارة تحتوي على العديد من المواصفات والكماليات التي تعزز من أنظمة الراحة داخل السيارة. حيث توفرت السيارة مع حساسات ركن خلفية. بالإضافة إلى أنها جاءت مع تكييف هواء. ومخرج يو إس بي لتوصيل الهواتف المحمولة بالسيارة. فضلًا أن السيارة اعتمدت على إمكانية طي المقاعد الأمامية. علاوة على وجود أحزمة أمان في المقاعد الأمامية.

سعر أكسنت في السعودية

كما تعتبر تسعيرة تلك السيارة تتلائم مع احتياجات الطبقة المتوسطة. والتي تطمح إلى امتلاك سيارة بإمكانيات عالية مع تسعيرة رخيصة. حيث تراوح سعر السيارة ما بين 52 ألف ريال سعودي. إلى نحو 55 الف ريال سعودي.