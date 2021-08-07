ميتسوبيشي اكسباندر في السعودي المواصفات التفصيلية والأسعار

ميتسوبيشي اكسباندر أحد الطرازات السبعة راكب التي تحظى باهتمام العديد من مستهلكي سوق السيارات السعودي. هي تتوفر من خلال مواصفات مميزة. الأمر الذي جعلها تحقق مبيعات ضخمة في السوق السعودي. ومن خلال النقاط التالية إليكم أهم المواصفات المتعلقة بتلك السيارة. فضلًا عن سعرها في السوق السعودي.

مواصفات ميتسوبيشي اكسباندر

حيث تزخر السيارة إكسبندر بمواصفات جعلتها تخوض منافسة شرسة مع بقية الطرازات المنافسة لها في السعودية. ومن خلال النقاط التالية إليكم أهم المميزات المتوفرة في تلك السيارة. حيث تأتي على النحو التالي:

تجهيزات الأداء في سيارة اكسباندر

حيث توفرت السيارة بمواصفات محرك عالي الأداء. لينعكس هذا على أداء السيارة على الطريق. علاوة على أن منظومة الحركة جاءت مع محرك بسعة بلغت 1500 سي سي. كما اتصل الموتور بناقل حركة أتوماتيك. مما يسهل عملية القيادة على الطريق. كما جاء نوع الوقود بالبنزين. علاوة على أن السيارة جاءت مع نظام الدفع الخلفي للعجلات. بالإضافة إلى أن تلك السيارة جاءت مع أربع اسطوانات. الأمر الذي ينعكس على أداء السيارة على الطريق.

كماليات طراز اكسباندر من الداخل

ومن ناحية الكماليات والتجهيزات الداخلية زخرت السيارة ببعض الرفاهيات التي تعمل على تقديم الراحة اللازمة للركاب والسائق. حيث اعتمدت السيارة على وجود تكييف هواء أتوماتيك. بالإضافة إلى وجود شاشة في بعض الفئات. كما احتوت السيارة على مقاعد مكسوة بخامة القماش. بينما تم تزويد السيارة بـ عجلة قيادة متعددة المهام. وإمكانية للتحكم في مقعد السائق. بالإضافة إلى وجود أحزمة أمان ضمن نظام الحماية في السيارة.

وسائل الأمان في طراز اكسباندر

كما اعتمدت السيارة على وسائل أمان وسلامة لتوفير الحماية اللازمة للسائق والركاب. حيث توفرت السيارة مع فرامل مانعة للانزلاق. بالإضافة إلى وجود وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي. فيما اعتمدت السيارة على نظام توزيع إلكتروني لقوة الفرامل.

سعر سيارة اكسباندر موديل 2021

حيث اعتمدت السيارة على مواصفات عديدة من الخارج والداخل. علاوة على أنها جاءت بسعر يتراوح ما بين. 58 ألف ريال سعودي. وصولًا إلى 66 ألف ريال سعودي. لبعض الفئات الأعلى تجهيزًا من الداخل أو الخارج.