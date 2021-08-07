حراج السيارات المستعملة موديلات نظيفة بأسعار تبدأ من 5600 ريال فقط كورولا أكورد يارس ام جي وجيلي، نبدأ متابعتنا اليوم مباشرة مع سيارة تويوتا هايلوكس موديل 2001 باللون الأبيض، السيارة نظيفة وعداداها مسجل ممشى 312 ألف كم وسعرها 8500 ريال. السيارة الثانية هي هوندا أكورد مستعمل موديل 2015 فئة فل كامل باللون الأبيض، ماكينة 4 سلندر شكل نظيف قير أوتوماتيك وعداداها مسجل ممشى 187 ألف كيلو متر وسومها وصل إلى 5600 ريال. وتتوفر كذلك جيلي امجراند جي تي موديل 2017 باللون الأزرق بحالة ممتازة ونظيفة، القير أوتوماتيك وسومها بلغ 19 ألف ريال، والممشى 125 ألف كيلو متر فقط.

حراج سيارات مستعملة بحالة نظيفة

تتوفر سيارة تويوتا شاص lx v6 موديل 2013 باللون البيج، بودي الوكالة بدون رش ماكينة 6 سلندر يوجد دقة خفيفة جهة باب السائق، عداد السيارة مسجل 209 ألف كيلو متر ممشى وسومها بلغ 35 ألف ريال. كما تتوفر سيارة تويوتا كورولا مستعمل فئة xli موديل 2012 باللون الأبيض، مقاعد جلد وداخلية وخارجية نظيفة ولكن يوجد دقة بسيطة في الباب الخلفي جهة اليمين، نظام القير أوتوماتيك وعدادها مسجل ممشى 345 ألف كيلو متر ووصل أعلى سوم إلى 15 ألف و500 ريال.

سيارات مستعملة نظيفة حراج السيارات

تتوفر سيارة ام جي مستعمل موديل 2019 سيدان دفع أمامي باللون الذهبي وخطوط جانبية من الكروم، السيارة بحالة ممتازة وبلغ أعلى سوم لها 20 ألف ريال حتى كتابة هذه السطور، القير أوتوماتيك والمحرك سعته 1.5 لتر. كما تتوفر سيرة تويوتا يارس مستعمل موديل 2014 باللون الفضي، نظام الحركة أوتوماتيكي والعداد مسجل ممشى 276 ألف كيلو متر، السيارة يوجد بها رش بالرفرف الأمامي جهة اليسار فقط وقد وصل أعلى سوم إلى 16 ألف ريال.

تتوفر سيارة تويوتا شاص موديل 2015 باللون البيج، السيارة بحالة نظيفة جداً بودي وكالة وسومها وصل إلى 67 ألف ريال، عداد السيارة مسجل ممشى 68 ألف كيلو متر فقط ونظام الحركة أوتوماتيكي. تتوفر سيارة تويوتا هايلوكس موديل 2014 باللون الأبيض بحالة ممتازة بودي الوكالة، ممشى السيارة 210 ألف كيلو متر على العداد ووصل سومها إلى 24 ألف ريال. وتتوفر سيارة تويوتا يارس موديل 2016 باللون الأسود مفحوص ومُجدد على الشرط، القير أوتوماتيك والممشى 210 كم وبلغ أعلى سوم لها 19 ألف ريال.