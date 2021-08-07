تخفيض 15 % على تويوتا هايلاندر 2020 LE الجيب الإقتصادي الهايبرد المميز فئة ستاندر

تخفيض 15 % على تويوتا هايلاندر LE 2020 الجيب الإقتصادي الهايبرد المميز من تويوتا فئة ستاندر، نتناول اليوم سيارة جديدة على الأسواق السعودية والمتوفرة منذ زمن في الأسواق الأمريكية، سيارة SUV سبعة ركاب من الأنواع التي كانت مفقودة من تويوتا مقارنة بالمنافسين، تستهدف السيارة العائلة لمن يبحث عن سيارة واسعة مريحة عملية وإقتصادية، تساعدك كثيراً في السفر والرحلات بمواصفات رائعة والأن تم خفضها ضمن العروض المُقامة في الفترة الراهنة، تخفيض سعر تويوتا هايلاندر 2020 LE الجيب الإقتصادي الهايبرد المميز من تويوتا فئة ستاندر.

تخفيض 15 % على تويوتا هايلاندر 2020 LE

تم خفض هايلاندر الإقتصادية الرائعة والجديدة في السوق السعودي من تويوتا، ضمن تخفيضات معرض عبد الرحمن عماد الدين للسيارات، والتي تنافس نيسان أرمادا، هوندا بايلوت، مازدا CX9، شيفروليه ترافيرس ، فورد اكسبلور و جي ام سي اكاديا، حيث تتوفر الآن سيارة تويوتا هايلاندر 2020 LE الهايبرد فئة ستاندر، بسعر 123 ألف ريال مضاف إليه ضريبة القيمة المضافة، بدلاً من 144 ألف و 900 ريال، والمُحرك 4 سلندر 2500 سي سي هايبرد هجين بطارية وبنزين، يمنحك قوة 240 حصان وقير أوتوماتيك CVT ونظام الدفع أمامي.

مواصفات هايلاندر فئة ستاندر

إضاءة نور عالي ومنخفض LED للسيارة مع إشارات هالوجين، وكشافات الضباب LED وجنوط مقاس 18 إنش، مع إشارات على المرآة الجانبية الكهربائية مع خاصية الطي، لسيارة تويوتا هايلاندر 2020 هايبرد ستاندر، السيارة المناسبة للعائلة والتي تتميز بجناح خلفي و كاميرا خلفية مع مساحة زجاج خلفي وإضاءة بالكامل LED، و مساحة الشنطة الخلفية ممتازة وسعة خزان الوقود 65 لتر، أما عن صرفية الوقود فإن اللتر الواحد من البنزين يمنحك إمكانية المشي 20.8 كيلو متر بتقييم ممتاز بلس.

داخلية هايلاندر فئة ستاندر

تتميز السيارة صاحبة الصفوف الثلاثة بمكيف خلفي لمس حار وبارد، مع منفذ للطاقة و USB للشحن، وأربعة فتحات تكييف خلفية في السقف مع كرسي كهربائي للسائق لسيارة تويوتا هايلاندر LE 2020 هايبرد فئة ستاندر، والدخول الذكي لكافة الأبواب مع التشغيل الذكي وزجاج كهربائي بالكامل اوتو لمسة واحدة، مع مقود رياضي ومثبت سرعة، بالإضافة إلى شاشة وسطية تدعم نظام آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، ومكيف لمس بتحكم منفصل بين السائق والراكب، تخفيض 15 % على تويوتا هايلاندر 2020 LE الجيب الإقتصادي الهايبرد المميز من تويوتا فئة ستاندر.