خطوات ضمان حقوق المتضررين من استخدامات الطرق في السعودية

كشفت أمانة منطقة الرياض عبر حسابها الرسمي في موقع تويتر عن خطوات تضمن حقوق المتضررين من استخدامات الطرق، مبينة أن هناك 5 خطوات لمضان حقوق المتضررين من استخدامات الطرق، يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة النقل السعودية أن التحصين أصبح شرطا أساسيا لاستخدام وسائل النقل العامة في البلاد.

خطوات ضمان حقوق المتضررين من استخدامات الطرق

وأوضحت أمانة منطقة الرياض 5 خطوات تضمن حقوق المتضررين من استخدامات الطرق، وهي كالتالي:

التوقف فوراً بالسيارة عند الموقع التي تضررت بسببه . عدم إعاقة حركة السير . الاتصال بالمرور لطلب تقرير بالأضرار ومسبباتها . إحالة التقرير إلى مكتب تنسيق مشاريع المدينة لتحديد الجهة المسؤولة . إلزام الجهة المسؤولة من قبل المرور بالتعويض عن الأضرار .

التحصين شرط لاستخدام وسائل النقل العام

على صعيد منفصل، أوضحت الهيئة العامة للنقل عبر الحساب الرسمي على تويتر، أن ظهور حالة محصن عبر تطبيق توكلنا ستكون شرطًا أساسيًا لاستخدام وسائل النقل العام، وكشفت الهيئة أن القرار يشمل القطارات وسيارات التأجير وسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب العاملة مع التطبيقات وحافلات نقل الركاب داخل المملكة وإلى خارجها، بالإضافة إلى العبّارات بين جازان وجزيرة فرسان، كما يسري القرار على دخول مقر الهيئة وفروعها ومراكز خدمات الأعمال ومقار الناقلين والمشغلين لخدمات النقل ومنافذ البيع والتأجير ومراكز ومحطات النقل وغيرها من المواقع المساندة لها.