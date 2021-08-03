للمرة الأولى.. ظهور جينيسيس GV60 كروس أوفر الكهربائية

عبد الرحمن الحاج الثلاثاء,03 آب (اغسطس) 2021 - 12:32
للمرة الأولى منذ الإعلان عنها، ظهرت جينيسيس GV60 كروس أوفر الكهربائية الجديدة كلياً بدون تمويهات، بعد أسابيع من تسريب صور أظهرت مقصورة السيارة.
مواصفات جينيسيس GV60 كروس أوفر الكهربائية
وسترتكز GV60 الكهربائية على نفس منصة E-GMP لهيونداي أيونيك 5 وكيا EV6، مع توقعات بتزويدها ببطارية 77 كيلوواط\س ومحرك كهربائي واحد ودفع خلفي بشكل قياسي، مع توافر محركين كهربائيين ودفع كلي للفئات الأعلى.
ووفقا للتقارير فإن الفئة الأساسية للسيارة ستتمتع بقوة 225 حصان، وسيصل مدى السيارة إلى حوالي 500 كيلومتر لكل شحنة، مع إمكانية شحن 70% من البطارية في نحو ربع ساعة.
صور GV60 المسربة
يشار هنا إلى أن سيارة GV60 الجديدة كليا أول سيارة كروس أوفر كهربائية من جينيسيس، وتتمتع السيارة بتصميم مميز للخارجية والداخلية، وكانت صور قد سربت الشهر الماضي لداخلية السيارة، أظهرت اختلاف مقود السيارة عن أي مقود في سيارات جينيسيس الأخرى، وتشمل مواصفاته أزرارًا لتشغيل وإيقاف السيارة وزرًا لوضعية القيادة، بالإضافة إلى لوحة عدادات رقمية بالكامل وشاشة معلومات ترفيهية كبيرة
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