لكزس تستعد لطرح سيارة SUV هجينة

عبد الرحمن الحاج الاثنين,02 آب (اغسطس) 2021 - 14:02
تستعد لكزس الشركة اليابانية الرائدة في صناعة السيارات الفاخرة -وهي أحد فروع شركة تويوتا-، لتقديم مجموعتها الجديدة من السيارات، والتي ستضم وفقا لتقارير وبيانات صحفية 10 طرازات جديدة، تتنوع بين الهجينة والهجينة القابلة للشحن، ومن بينها سيارة SUV هجينة صغيرة تعتمد على السيارة تويوتا ياريس كروس.
LBX علامة جديدة من لكزس
ونقل موقع عالم السيارات عن مجلة Mag-X اليابانية قوله إن الحديث عن سيارة لكزس الجديدة ليس وليد اليوم، بل بدأ الحديث عنه منذ عام 2015، وفي عام 2020 عادت أخبارها للتردد مرة أخرى بعد العرض الأول لسيارات تويوتا يارس كروس، بينما بعد بضعة أشهر، قامت لكزس بوضع علامة تجارية باسم LBX والذي يمكن استخدامه للطراز الجديد.
مواصفات سيارة لكزس SUV
وستحصل السيارة الجديدة وفقا للتوقعات على أبعاد مماثلة للسيارة تويوتا ياريس كروس، وستأتي السيارة الـSUV الجديدة على منصة GA-B، باستخدام نفس الإعداد الهجين مع ياريس كروس، وستجمع بين محرك 1.5 لتر VVT-i ثلاثي الأسطوانات مع محركين أو ثلاثة محركات كهربائية، لإنتاج 114 حصانًا.
سيارة لكزس الكهربائية
وإلى جانب سيارة الدفع الرباعي الصغيرة، أكدت لكزس أنها ستطلق نسخة الإنتاج من السيارة LF-Z Electrified كأول سيارة كهربائية لها.
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