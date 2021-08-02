ميتسوبيشي تطلق نسخة هجينة من سيارة OUTLANDER

أطلقت شركة ميتسوبيشي اليابانية، نسخة حديثة من OUTLANDER، وهو موديل جديد يعتمد على نظام الدفع الهجين Plug-in.

وأوضحت ميتسوبيشي أن السيارة الجديدة من الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV تتميز من خلال المقدمة المصممة بملامح قوية والكشافات النحيفة وتجهيزة حماية قاع السيارة، وتتمتع السيارة الجديدة بالمزيد من الرحابة في المقصورة الداخلية.

مواصفات سيارة OUTLANDER من ميتسوبيشي

وتعتمد السيارة على سواعد محرك بنزين سعة 2.5 لتر بقوة 181 حصان، مع ناقل حركة سلس CVT لتوزيع القوة على العجلات الأمامية أو الأربع عجلات، وتتمتع المقصورة الجديدة بأجواء عصرية مع لوحة قيادة مغطاة بالقماش أو الجلد، كما يتوفر للسيارة قمرة رقمية بالكامل، وشاشة Head-Up ملونة، وتقدم المقصورة الداخلية العديد من تقنيات الاتصال والشحن، ونظامي دمج الهواتف الذكية.

أنظمة مساعدة في سيارة ميتسوبيشي الجديدة

وتأتي السيارة بعدة أنظمة مساعدة مثل التحذير من النقطة الميتة، ونظام التحذير عند المرور في التقاطعات في الخلف، مع وظيفة الكبح الاضطراري وتحذير مغادرة حارة السير ومراقبة إجهاد السائق.