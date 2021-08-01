أحدث موديلات مستعملة النترا 2019 وسنتافي 2016 وشيفروليه 2013 بسعر رخيص، يتضمن تقريرنا اليوم من حراج سيارات جدة موديلات مميزة وحديثة بأسعار معقولة للغاية. ونبدأ مباشرة مع سيارة تويوتا أفالون أوتوماتيك مستعمل موديل 2012 باللون الرمادي مرشوش حزام، الممشى 360 ألف كيلو متر وداخلية السيارة نظيفة جداً مع وجود إمكانية تسخين المقاعد الأمامية والسعر المطلوب 45 ألف ريال. تتوفر أيضاً سيارة هيونداي النترا أوتوماتيك موديل 2019 فئة نص فل، الممشى 100 ألف كيلو متر وبها رش رفرفين وباب على نظافة، كاميرا خلفية وإضاءات ليد بالكامل، وصل أعلى سوم إلى 42 ألف ريال أي يمكنك شراءها بمبلغ 43 ألف ريال.

أحدث سيارات مستعملة بأسعار معقولة

تتوفر سيارة شيفروليه ماليبو مستعمل موديل 2013 باللون الفضي فيها رش بدون حوادث والبودي لا بأس به، الممشى 140 ألف كيلو متر ونظام ناقل الحركة أوتوماتيك، وكما ذكرنا سبق رشها رش نظيف على الفحص والسعر المطلوب 16 ألف ريال ووصل أعلى سوم إلى 15 ألف ريال. تتوفر أيضاً سيارة شيفروليه كابرس موديل 2009 فئة ستاندر بماكينة 6 سلندر، مساحة داخلية ممتازة مرشوش كامل باللون الأسود على نظافة بدون حوادث، الممشى 200 ألف كيلو متر ونظام أوتوماتيك لنقل الحركة ووصل أعلى سوم إلى 15 ألف ريال.

سيارات نظيفة بأسعار رخيصة

توفرت هيونداي سنتافي مستعمل موديل 2016 باللون الأبيض بدون رش نظيفة على الشرط، فتحة سقف بانوراما ومقاعد مخمل فئة النص فل، الممشى 11 ألف كيلو متر وناقل حركة أوتوماتيك والسوم وصل إلى 46 ألف ريال. كما تتوفر سيارة هايلوكس فئة GLX GR5 موديل 2016 بدون رش أو حوادث، وصل أعلى سوم للسيارة إلى 62 ألف ريال، القير عادي والسيارة مزودة بزجاج كهربائي والممشى 151 ألف كيلو متر فقط.

توفرت سيارة ميتسوبيشي باجيرو باللون الأبيض باب واحد دبل كما هو موضح بالصور، ماكينة قوية 6 سلندر والممشى 254 ألف كيلو متر والقير أوتوماتيك، السيارة بدون رش أو حوادث وسعرها 32 ألف ريال. كما تتوفر سيارة تويوتا لاندكروزر مستعمل موديل 2008 GX V6 دبل بمحرك 6 سلندر سعرها 63 ألف ريال، بصمة وشاشة أندرويد وإضاءات بالكامل ليد، القير أوتوماتيك والممشى 220 ألف كيلو متر، السيارة لونها فضي مع رش نظيف للرفرف والكبوت فقط والشاص سليم على الفحص.