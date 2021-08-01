السيارة العملاقة| تويوتا لاند كروزر جي اكس ار 2022 أحدث موديل وطرق التقسيط في السعودية

سعر ومواصفات تويوتا لاند كروزر جي اكس ار 2022 الجديدة وطرق التقسيط في السعودية، من اشهر الماركات العالمية في الوطن العربي وبالأخص المملكة العربية السعودية هي شركة تويوتا حيث قامت منذ أيام قليلة بعرض احدث اصدار لها من سيارات عام 2022 م، حيث من فور الاعلان عنها وبدأ الجميع يبحث ويتساءل عن تلك السيارة الرائعة لمعرفة مواصفاتها وطريقة الحصول عليها، كما أنها ليست المرة الأولى التي يحدث ضجة كبيرة من سيارات تويوتا لاند كروزر فهي دائمًا الرائدة والمتالقة في هذا المجال فهي خبرة من أكثر من 70 عام في عالم السيارات.

تويوتا لاند كروزر جي اكس ار 2022 أحدث موديل

دائمًا تسعى شركة تويوتا إلى تقديم الافضل والاحسن، فخي تتسابق مع نفسها كل عام وتحرص في كل عام أن تكون السيارة الجديد لديها مواصفات ومميزات عن العام الماضي حيث يقال أن عدد مبيعات سيارة العام الماضي وصلت إلى 10 مليون سيارة من جميع دول العالم، لذلك سوف تظل دائمًا هي الأقوى والأفضل، وسنقوم الآن بعرض مواصفات سيارة تويوتا لاند كروزر جي اكس ار الجديدة لهذا العام 2022 م، وهي:

تمتلك السيارة اقوى محرك ما يعادل 8 اسطوانات يصل سعتها إلى 3.5 لتر.

تعمل السيارة بقوة 409 حصان في الساعة.

كما أنها تعمل بنظام خاص أوتوماتيكي بمختلف السرعات تصل إلى 10 سرعات.

كما انها تمتلك مظهر خارجي رائع تتميز بإطلالتها الرائعة.

مزودة بخاصية تحميها من الانقلاب.

حيث أن طول السيارة مختلف هذه المرة فهو يصل إلى 4.950 ممل.

كما أنها تمتلك بداخلها شاشة ومكبرات صوت.

ولها فتحة سقف أيضا، 3 اوضاع للقيادة.

وتضم العديد من المواصفات الجبارة التي ستجعلها سيارات العام.

توفر دائماً المملكة العربية السعودية الكثير من الخدمات التي تساعدهم على تحقيق أحلامهم، لذلك تعمل على خدمة التقسيط المريح الذي يتناسب مع العميل، وتستطيع تقسيط سيارة تويوتا لاند كروزر جي اكس ار الجديدة من خلال الذهاب إلى احد البنوك السعودية مثل بنك الراجحي، أهل الوطني وعبد اللطيف جميل وغيرهم كل ما عليك هو دفع المقدم وهو 50% وتقسيط الباقي علي 5 سنوات.