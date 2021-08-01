أقوى عروض تقسيط تويوتا لاندكروزر تبدأ ب 700 ريال سعودي من عبد اللطيف جميل على 60 شهر

أقوى عروض تقسيط تويوتا لاندكروزر من عبد اللطيف جميل، أعلنت وكالة عبد اللطيف جميل للسيارات عن العروض في بداية العام والتي تضمنت فئة من سيارات تويوتا 2021 وخاصة لاندكروزر كما أعلن عن أسعار ومواصفات وأقساط السيارات التي تم تضمينها في العرض. أقوى عروض تقسيط تويوتا لاندكروزر من عبد اللطيف جميل عروض تقسيط لاند كروزر تصل فترة السداد بها إلى 60 شهرًا.

تصل فترة السداد بها إلى 60 شهرًا. عروض تقسيط سيارة تويوتا لاندكروزر عبد اللطيف لامتلاك السيارة تبدأ ب 700 ريال سعودي وهذه أقل الأسعار لتتناسب مع جميع الفئات.

لامتلاك السيارة تبدأ ب 700 ريال سعودي وهذه أقل الأسعار لتتناسب مع جميع الفئات. وتتمثل الدفعة الأولى في مبلغ قدرة 149.781 ريال سعودي، أما بالنسبة لأخر دفعة 82.938 ريال سعودي.

بمعنى إن معدل الربح حوالي 40%، وبالتالي السنوي يكون 24%.

وعن مبلغ الإصدار فهو 576 ريال سعودي.

يتساءل البعض عن الضريبة المضافة، فإجمالها يقدر ب 15%، أي حوالي 33.352 ريال سعودي.

بالنهاية فإن إجمالي سعرتويوتا لاندكروزر بالضريبة المضافة هو 281.602 ريال سعودي. أقوى عروض تقسيط تويوتا لاندكروزر من عبد اللطيف جميل مميزات سيارة تويوتا لاندكروزر 2021 تأتي سيارة لاند كروزر مزودة بدفع رباعي بدوام كامل مع علبة نقل ذات سرعتين لمزيد من قوة السحب.

مزودة بدفع رباعي بدوام كامل مع علبة نقل ذات سرعتين لمزيد من قوة السحب. إعداد المساعدة الحقيقية هو نظام التعليق الديناميكي الحركي (KDSS).

قضبان التأرجح التي تنفصل وتعيد الاتصال تلقائيًا.

ارتفاع 8.9 بوصة عن الأرض، وزاوية اقتراب تبلغ 32 درجة، وزاوية مغادرة تبلغ 24 درجة، وزاوية كسر 21 درجة، والقدرة على تحمل 27.6 بوصة من الماء.

تساعد إطارات Knobbier على المرور أو الهبوط أو من خلال أي شيء تقريبًا.

تتميز بأنماط الطرق الوعرة التي تعدل التحكم في الثبات والتحكم في الجر وتمكين التحكم في الزحف، وهو في الأساس نظام تثبيت السرعة على الطرق الوعرة للدرجات صعودًا وهبوطًا.

يمكن للسيارة سحب الإطار الخلفي الداخلي لتشديد المنعطفات أثناء السير على الطرق الوعرة من خلال نظام الكبح. مميزات سيارة تويوتا لاندكروزر 2021 مواصفات سيارة تويوتا لاندكروزر المقاعد تتكون من ثلاثة صفوف تتسع لما يصل إلى ثمانية أشخاص، لكن أربعة فقط تناسبهم بشكل مريح.

سيارة تويتوتا لاند كروزر محملة بإضاءة LED ونظام معلومات وترفيه بشاشة تعمل باللمس مقاس 9.0 بوصات.

محملة بإضاءة LED ونظام معلومات وترفيه بشاشة تعمل باللمس مقاس 9.0 بوصات. بها نظام تحكم أوتوماتيكي بالمناخ رباعي المناطق وصندوق تبريد.

يشعرك محرك V-8 بالقوة الكافية على الرغم من وزن السيارة الهائل الذي يبلغ 5815 رطلاً.

متصلة بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات.

يحتوي على نظام معلومات وترفيه بشاشة تعمل باللمس مع نظام ملاحة.

توفر أيضًا زرًا ثابتًا أو مفتاحًا أو مقبضًا لكل وظيفة رئيسية في السيارة. مواصفات سيارة تويوتا لاندكروزر الوسوم

أقوى عروض تقسيط تويوتا لاندكروزر من عبد اللطيف جميل، أعلنت وكالة عبد اللطيف جميل للسيارات عن العروض في بداية العام والتي تضمنت فئة من سيارات تويوتا 2021 وخاصة لاندكروزر كما أعلن عن أسعار ومواصفات وأقساط السيارات التي تم تضمينها في العرض. أقوى عروض تقسيط تويوتا لاندكروزر من عبد اللطيف جميل عروض تقسيط لاند كروزر تصل فترة السداد بها إلى 60 شهرًا.

تصل فترة السداد بها إلى 60 شهرًا. عروض تقسيط سيارة تويوتا لاندكروزر عبد اللطيف لامتلاك السيارة تبدأ ب 700 ريال سعودي وهذه أقل الأسعار لتتناسب مع جميع الفئات.

لامتلاك السيارة تبدأ ب 700 ريال سعودي وهذه أقل الأسعار لتتناسب مع جميع الفئات. وتتمثل الدفعة الأولى في مبلغ قدرة 149.781 ريال سعودي، أما بالنسبة لأخر دفعة 82.938 ريال سعودي.

بمعنى إن معدل الربح حوالي 40%، وبالتالي السنوي يكون 24%.

وعن مبلغ الإصدار فهو 576 ريال سعودي.

يتساءل البعض عن الضريبة المضافة، فإجمالها يقدر ب 15%، أي حوالي 33.352 ريال سعودي.

بالنهاية فإن إجمالي سعرتويوتا لاندكروزر بالضريبة المضافة هو 281.602 ريال سعودي. أقوى عروض تقسيط تويوتا لاندكروزر من عبد اللطيف جميل مميزات سيارة تويوتا لاندكروزر 2021 تأتي سيارة لاند كروزر مزودة بدفع رباعي بدوام كامل مع علبة نقل ذات سرعتين لمزيد من قوة السحب.

مزودة بدفع رباعي بدوام كامل مع علبة نقل ذات سرعتين لمزيد من قوة السحب. إعداد المساعدة الحقيقية هو نظام التعليق الديناميكي الحركي (KDSS).

قضبان التأرجح التي تنفصل وتعيد الاتصال تلقائيًا.

ارتفاع 8.9 بوصة عن الأرض، وزاوية اقتراب تبلغ 32 درجة، وزاوية مغادرة تبلغ 24 درجة، وزاوية كسر 21 درجة، والقدرة على تحمل 27.6 بوصة من الماء.

تساعد إطارات Knobbier على المرور أو الهبوط أو من خلال أي شيء تقريبًا.

تتميز بأنماط الطرق الوعرة التي تعدل التحكم في الثبات والتحكم في الجر وتمكين التحكم في الزحف، وهو في الأساس نظام تثبيت السرعة على الطرق الوعرة للدرجات صعودًا وهبوطًا.

يمكن للسيارة سحب الإطار الخلفي الداخلي لتشديد المنعطفات أثناء السير على الطرق الوعرة من خلال نظام الكبح. مميزات سيارة تويوتا لاندكروزر 2021 مواصفات سيارة تويوتا لاندكروزر المقاعد تتكون من ثلاثة صفوف تتسع لما يصل إلى ثمانية أشخاص، لكن أربعة فقط تناسبهم بشكل مريح.

سيارة تويتوتا لاند كروزر محملة بإضاءة LED ونظام معلومات وترفيه بشاشة تعمل باللمس مقاس 9.0 بوصات.

محملة بإضاءة LED ونظام معلومات وترفيه بشاشة تعمل باللمس مقاس 9.0 بوصات. بها نظام تحكم أوتوماتيكي بالمناخ رباعي المناطق وصندوق تبريد.

يشعرك محرك V-8 بالقوة الكافية على الرغم من وزن السيارة الهائل الذي يبلغ 5815 رطلاً.

متصلة بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات.

يحتوي على نظام معلومات وترفيه بشاشة تعمل باللمس مع نظام ملاحة.

توفر أيضًا زرًا ثابتًا أو مفتاحًا أو مقبضًا لكل وظيفة رئيسية في السيارة. مواصفات سيارة تويوتا لاندكروزر

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