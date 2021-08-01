سعر لاند روفر ديفندر 2022 الجديدة في السعودية وماهي مواصفات لاند روفر ديفندر

سعر لاند روفر ديفندر 2022 الجديدة في السعودية ، حيث قامت الشركة البريطانية المصنعة لسيارة لاند روفر ديفندر وهي شركة لاند روفر ، بالكشف والتصريح عن مواصفات وأسعار السيارة الجديدة وشملت بعض ذلك التصريحات ، أن السيارة تأتي بمحرك v8 سوبر تشارج، ومن خلال قيامك بمتابعة هذ المقال من خلال موقع ثقفني سوف نعرض لكم أهم ما يميز سيارة لاند روفر ، وأسعارها باسواق السعودية تابعوا.

سعر لاند روفر ديفندر 2022 في السعودية

كذلك من المتوقع أن يتم الكشف عن سيارة لاند روفر ديفندر بشكل رسمي في الأسواق ، وتدشين عربة ديفندر SVR خلال العام المقبل حيث أن المتوقع أن يصل سعرالسيارة إلى حوالي 125,000 دولارأمريكي ، مما يعادل 469,000 ريال سعودي وهذا يكون سعر مرتفع ومبالغ فية للغاية من قبل شركة المصنعة ل سيارة لاند روفر.

حيث قامت الشركة برفع لاند روفر ديفندر 2020 سعر بقدريصل إلي 27,800 دولار أمريكي ،بما يعادل 104,250 ريال سعودي مقارنة بسعر سيارة ديفندر 90 V8 الموجودة بالأسواق الأن.

مواصفات لاند روفر ديفندر2022

جاءت سيارة لاند روفر ديفندر 2022 الجديدة بالكثير من التحسينات والمميزات حيث تم التصريح بتقرير من قبل الشركة ينص علي ، أن الشركة تعمل جاهدة علي أن يكون ألاصدار الجديد للسيارة يكون أكثر قوة وتحمل لمخاطر، مختلف الطرق ومن بعض هذه المميزات للسيارة

تعتمد سيارة لاند روفر ميكانيكيا علي محرك تصل سرعتة إلي ثمانية سلندر علي شكل تصل السعة لديها إلي 5 لتر مع وجود سوبر تشارج . كذلك يصدر من السيارة لاند روفر قوة 518 حصان ،و625 نيوتن متر ، حيث يرتبط هذا المحرك ب قير أوتوماتيكي موجود بعدد 8 سرعات مختلفة. كذلك كشفت بعض المصادر أن الاصدار الجديد للسيارة سوف يسمي باسم ديفندرSVR . سيكون الأختلاف في سيارة لاند روفر أختلاف بسيط جدا مقارنة بإصدار V8 . تتميز السيارة بوجود نظام تعليق مع قضبان أكبر ضد تعرض السيارة لأي أنقلاب أثناء القيادة علي أي طريق. كذلك تتميز السيارة بوجود نظام عادم رباعي . تشمل السيارة علي تقنية لكي توجه السيارة لعزم الدوران. جاءت سيارة لاند روفر بتصميم رياضي مع وجود نظام تعليق مميز لتقديم ديناميكية قيادة جيدة. أيضا يوجد في السيارة خاصية الاستجابة للتضاريس مزامنة مع الوضع الديناميكي للسيارة.

الان عزيزي القاري نكون وصلنا إلي نهاية المقال الذي قومنا من خلاله بعرض، سعر لاند روفر ديفندر 2022 ، وأهم مواصفاتها.