خفض سعر هيونداي النترا 2021 2.0 ستاندر صاحبة المواصفات الرائعة والسعر المميز، سيارة النترا الرياضية الذكية التي يعشقها الكثير من مُحبي السيارات، وخاصة الشباب لما تمتلكه من مظهر رياضي جذاب لا يختلف عليه إثنين، فئة ستاندر المرغوبة أكثر من بقية الفئات، سيارة السيدان المُدمجة التي تتنافس مع تويوتا كورولا، مازدا 3 وهوندا سيفيك، تم انضمامها مؤخراً إلى سلسلة تخفيضات معرض عبد الرحمن عماد الدين للسيارات في الرياض، خفض سعر هيونداي النترا 2021 2.0 ستاندر صاحبة المواصفات الرائعة والسعر المميز.

خفض سعر هيونداي النترا 2021

تم خفض سعر أحد أهم سيارات سيدان الرياضية وأكثرها مبيعاً في السنوات الماضية، سيارة هيونداي النترا المميزة وخاصة فئة ستاندر، متوفر الآن بسعر 70 ألف و 725 ريال، شامل ضريبة القيمة المضافة بدلاً من 75 ألف ريال، وتتميز السيارة بمُحرك 2000 سي سي 4 سلندر 2.0 لتر، قير أوتوماتيك 6 سرعات تبترونيك ونظام الدفع أمامي، وعن صرفية الوقود فإن اللتر الواحد من بنزين السيارة فئة 91، يمنحك إمكانية السير بها مسافة 16.8 كيلو متر بتقييم ممتاز.

مواصفات هيونداي النترا 2021

حصلت السيارة على تغيير جزري من بين السنوات الماضية، والتي أصبحت تختلف تماماً عن الشكل القديم وكأنه من سيارة أُخرى، حيث أصبحت تختلف تماماً في التصميم والإرتفاع كذلك، حيث تتميز فئة ستاندر من النترا بجنوط مقاس 15 إنش، مع حساسات خلفية لسيارة هيونداي النترا 2021 ستاندر، مع شبك هيونداي الضخم المُطعم بالكروم، وإشارات على المرأة الكهربائية الجانبية ذو خاصية الطي، مع كشافات ضباب و إضاءات ليد خلفية وأمامية للسيارة، وتتميز بشكل انسيابي جديد أشبه بالكوبيه، مع مواصفات الأمن والسلامة ومنها فرامل ABS، نظام الثبات الإلكتروني، حساس كفرات، ايرباج للسائق والراكب وعدد خمس أحزمة أمان.

داخلية النترا 2021 ستاندر

تتميز السيارة بريموت مع مقاعد قماشية فاخرة باللون البيج وداخلية رمادية، مع زجاج كهربائي ومرايا كهربائية، والداخلية تعتيم مع عداد رحلات باللغة العربية، والتحكم من خلال المقود بالنظام الصوتي بالإضافة إلى مثبت السرعة، مع بلوتوث ومنفذ طاقة و USB بالإضافة إلى تكاية بالوسط درج لفئة ستاندر، ومكيف يدوي مع فتحات تكييف خلفية، خفض سعر هيونداي النترا 2021 2.0 ستاندر صاحبة المواصفات الرائعة والسعر المميز.