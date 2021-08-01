فولكس فاغن تكشف رسميا عن تايجو 2022

بعد أن أطلقتها العام الماضي في البرازيل، كشفت شركة فولكس فاغن الألمانية، عن النسخة الأوروبية من سيارة تايجو 2022، وهي سيارة SUV مدمجة مخصصة للسوق الأوروبية في الوقت الحاضر "28 دولة" بالإضافة إلى تركيا وأفريقيا.

تايجو بديل سيارة فولكس فاغن T-Cross

وتعتبر تايجو دوت الخليج البديل الأنيق للسيارة T-Crossوقد نقل تصميمها من السيارة "نيفوس" التي أطلقت العام الماضي في بالبرازيل حصرا، ويبلغ طول السيارة 4.26 متر، وعرضها 1.75 متر، وارتفاعها 1.49 متر، وهي أطول وأضيق من السيارة T-Roc وأطول من T-Cross

وتتميز السيارة بالمصابيح الأمامية LED وتم تجهيز فولكس فاغن تايجو لتكون سيارة مميزة، ويمكن تخصيصها بمجموعة كبيرة من الأدوات، بما في ذلك شاشة تعمل باللمس مقاس 9.2 بوصة، وشحن لاسلكي، وعجلات مقاس 18 بوصة.

محركات فولكس فاغن تايجو 2022

وستباع السيارة حصريا مع تصميم الدفع بالعجلات الأمامية، وستكون محصورة بالبنزين فقط، وسيحصل العملاء على الاختيار من بين محرك بثلاث أسطوانات سعة 1 لتر ووحدة أكبر وأقوى من أربع أسطوانات سعة 1.5 لتر، بقوة 95 حصانًا و110 أحصنة، واعتمادًا على اختيار المحرك، تأتي تايجو مزودة بناقل حركة يدوي من خمس أو ست سرعات جنبًا إلى جنب مع ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض بسبع سرعات.