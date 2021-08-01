عبد الرحمن الحاج الأحد,01 آب (اغسطس) 2021 - 12:30
بعد أن أطلقتها العام الماضي في البرازيل، كشفت شركة فولكس فاغن الألمانية، عن النسخة الأوروبية من سيارة تايجو 2022، وهي سيارة SUV مدمجة مخصصة للسوق الأوروبية في الوقت الحاضر "28 دولة" بالإضافة إلى تركيا وأفريقيا.
تايجو بديل سيارة فولكس فاغن T-Cross
وتعتبر تايجو دوت الخليج البديل الأنيق للسيارة T-Crossوقد نقل تصميمها من السيارة "نيفوس" التي أطلقت العام الماضي في بالبرازيل حصرا، ويبلغ طول السيارة 4.26 متر، وعرضها 1.75 متر، وارتفاعها 1.49 متر، وهي أطول وأضيق من السيارة T-Roc وأطول من T-Cross
وتتميز السيارة بالمصابيح الأمامية LED وتم تجهيز فولكس فاغن تايجو لتكون سيارة مميزة، ويمكن تخصيصها بمجموعة كبيرة من الأدوات، بما في ذلك شاشة تعمل باللمس مقاس 9.2 بوصة، وشحن لاسلكي، وعجلات مقاس 18 بوصة.
محركات فولكس فاغن تايجو 2022
وستباع السيارة حصريا مع تصميم الدفع بالعجلات الأمامية، وستكون محصورة بالبنزين فقط، وسيحصل العملاء على الاختيار من بين محرك بثلاث أسطوانات سعة 1 لتر ووحدة أكبر وأقوى من أربع أسطوانات سعة 1.5 لتر، بقوة 95 حصانًا و110 أحصنة، واعتمادًا على اختيار المحرك، تأتي تايجو مزودة بناقل حركة يدوي من خمس أو ست سرعات جنبًا إلى جنب مع ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض بسبع سرعات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فولكس فاغن تكشف رسميا عن تايجو 2022 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مجلة هي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.