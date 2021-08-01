أستون مارتن تحقق مبيعات كبيرة في النصف الأول من 2021

سجلت شركة أستون مارتن البريطانية الرائدة في صناعة السيارات الفاخرة، زيادة كبيرة في مبيعاتها خلال النصف الأول من العام الجاري، وفقا للنتائج المالية للشركة في النصف الأول من 2021، حيث باعت الشركة 2,901 سيارة، أي بزيادة قدرها 224% مقارنة بـ 895 سيارة في النصف الأول من 2020، والذي شهد بداية جائحة فايروس كورونا.

أكثر سيارات أستون مارتن مبيعا

وسجلت سيارةDBX المبيعات الأكثر من أستون مارتن، حيث باعت 1,500 نسخة منها في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، كما لعبت زيادة مبيعات وشعبية طرازات أستون مارتن في الصين دوراً رئيسياً في أرقام الشركة لهذا العام.

قيمة مبيعات أستون مارتن في النصف الأول من 2021

وبلغت قيمة مبيعات أستون مارتن 381 مليون دولار، بزيادة أكثر من خمسة أضعاف العام الماضي، نقلا عن فاينانشيال تايمز، وفي المقابل تقلصت خسائر الشركة قبل احتساب الضرائب إلى 66.9 مليون دولار في الأشهر الثلاثة حتى يونيو "الربع الثاني"، مقارنة بـ 163 مليون دولار في العام الماضي.