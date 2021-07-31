العرض الجبار| أقوى عروض تقسيط سيارة تويوتا لاند كرزور احدث موديل 2022 بـ 800 ريال سعودي على 60 أشهر

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أقوى عروض تقسيط سيارة تويوتا لاند كرزور احدث موديل 2022 بـ 800 ريال، حيث يوجد العديد من السيارات التي يقبل عليها العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية بإصدارات وتصميمات متنوعة وتختلف بها الأسعار على حسب الدفع النقدي أو بالتقسيط، لذا على كل من يرغب في شراء سيارة جيدة يجب التعرف على أسعارها التي قام وكلاء الشركة باعتمادها في المملكة وعلى رأسهم شركة يويوتا، التي يوجد لها الكثير من الإصدارات التي قد تم تسليمها بالفعل للعملاء الكرام بداخل المملكة، والفئة الأخرى الآن في انتظار إصدار السيارة الجديدة تويوتا لاند كروزر 2022 بالتقسيط المريح، وتعتبر شركة عبد اللطيف من أهم الشركات التي تهتم بتمويل السيارات وأتاحت للعملاء الآن الحصول على الإصدار الجديد لسيارة تويوتا بأنظمة تقسيط متنوعة.أقوى عروض تقسيط سيارة تويوتا لاند كرزور احدث موديل 2022 بـ 800 ريال
أتاح عبد اللطيف جميل العديد من الطرق التي يتم من خلالها تقسيط سيارة تويوتا لاند كروزر بكل بسهولة، وبإمكان الآن كل من يريد الحصول عليها القيام بتقسيط بـ800 ريال سعودي شهرياً لمدة لا تقل عن 60 شهر وبدفعات متنوعة على أن تكون الدفعة الأولى 190.084 ريال سعودي، وعلى أن تكون الدفعة الأخيرة التي يتم امتلاك السيارة بها 105,018 بنسبة فائدة 40%، على أن تكون النسبة السنوية بقيمة 24%، ومصاريف الإصدار 725 ريال، والضريبة المضافة للإجمالي 42,230 ريال بنسبة 15%، وإجمالي السعر بالإضافة للضريبة المضافة 356,372 ريال سعودي، أما بالنسبة لسعر طرح السيارة في الأسواق يكون 228,300 ريال سعودي.مواصفات ومميزات سيارة تويوتا لاند كروز
- تتميز سيارة لاند كروزر بأنها مزودة بالدفع الرباعي الثقيل وكذلك الخفيف
- كما أنها تعمل بقوة تصل إلى 385 نيوتن لكل متر، وبها 8 مقاعد في الداخل.
- السيارة تدعم بالداخل شاشة بسعة 9 بوصة ومزودة ب14 مكبر للصوت وبها فتحة سقف ومزودة بأبواب تعمل بالكهرباء بكل سهولة.
- أما بالنسبة لوسائل الأمان فهي متعددة منها الوسائد الهوائية التي تجعلها ممتلئة بالهواء عند تعرض السيارة لا قدر الله للحادث.
- وهذا يجعلك تقود السيارة دون قلق وبكل أمان، وتمكنت من السير على طرق الواعرة والشوارع الطينية والمنحنيات بكل سهولة.
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أقوى عروض تقسيط سيارة تويوتا لاند كرزور احدث موديل 2022 بـ 800 ريال، حيث يوجد العديد من السيارات التي يقبل عليها العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية بإصدارات وتصميمات متنوعة وتختلف بها الأسعار على حسب الدفع النقدي أو بالتقسيط، لذا على كل من يرغب في شراء سيارة جيدة يجب التعرف على أسعارها التي قام وكلاء الشركة باعتمادها في المملكة وعلى رأسهم شركة يويوتا، التي يوجد لها الكثير من الإصدارات التي قد تم تسليمها بالفعل للعملاء الكرام بداخل المملكة، والفئة الأخرى الآن في انتظار إصدار السيارة الجديدة تويوتا لاند كروزر 2022 بالتقسيط المريح، وتعتبر شركة عبد اللطيف من أهم الشركات التي تهتم بتمويل السيارات وأتاحت للعملاء الآن الحصول على الإصدار الجديد لسيارة تويوتا بأنظمة تقسيط متنوعة.أقوى عروض تقسيط سيارة تويوتا لاند كرزور احدث موديل 2022 بـ 800 ريال
أتاح عبد اللطيف جميل العديد من الطرق التي يتم من خلالها تقسيط سيارة تويوتا لاند كروزر بكل بسهولة، وبإمكان الآن كل من يريد الحصول عليها القيام بتقسيط بـ800 ريال سعودي شهرياً لمدة لا تقل عن 60 شهر وبدفعات متنوعة على أن تكون الدفعة الأولى 190.084 ريال سعودي، وعلى أن تكون الدفعة الأخيرة التي يتم امتلاك السيارة بها 105,018 بنسبة فائدة 40%، على أن تكون النسبة السنوية بقيمة 24%، ومصاريف الإصدار 725 ريال، والضريبة المضافة للإجمالي 42,230 ريال بنسبة 15%، وإجمالي السعر بالإضافة للضريبة المضافة 356,372 ريال سعودي، أما بالنسبة لسعر طرح السيارة في الأسواق يكون 228,300 ريال سعودي.مواصفات ومميزات سيارة تويوتا لاند كروز
- تتميز سيارة لاند كروزر بأنها مزودة بالدفع الرباعي الثقيل وكذلك الخفيف
- كما أنها تعمل بقوة تصل إلى 385 نيوتن لكل متر، وبها 8 مقاعد في الداخل.
- السيارة تدعم بالداخل شاشة بسعة 9 بوصة ومزودة ب14 مكبر للصوت وبها فتحة سقف ومزودة بأبواب تعمل بالكهرباء بكل سهولة.
- أما بالنسبة لوسائل الأمان فهي متعددة منها الوسائد الهوائية التي تجعلها ممتلئة بالهواء عند تعرض السيارة لا قدر الله للحادث.
- وهذا يجعلك تقود السيارة دون قلق وبكل أمان، وتمكنت من السير على طرق الواعرة والشوارع الطينية والمنحنيات بكل سهولة.
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