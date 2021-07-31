تخفيض لا يفوتك على سيارة فورد تورس امبيانتي موديل 2021 فئة ستاندر، نتناول اليوم الحديث عن عرض جديد على تورس 2021 أحد السيارات فئة سيدان كبيرة الحجم التي تعمل بنظام الدفع الأمامي. تعد السيارة الأفضل بالمقارنة مع منافسيها تويوتا أفالون، نيسان ماكسيما، هيونداي أزيرا، كيا كادينزا وشيفروليه أمبالا. ظهر هذا التصميم لفورد تورس في عام 2016 وحصل على الفيس لفت في 2020، تتميز فئة ستاندر بمزايا رائعة سنتعرف عليها تفصيلاً اليوم مع توضيح عرض التخفيض والسعر الجديد لفورد تورس امبيانتي موديل 2021.

سعر ومواصفات فورد تورس 2021 ستاندر

انخفض سعر فئة ستاندر من فورد تورس امبيانتي موديل 2021 إلى 116 ألف و 150 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة، بعد أن كان سعرها قد بلغ 118 ألف و 450 ريال في نهاية الأسبوع الماضي. تتميز السيارة بمحرك قوي سعته 2000 سي سي مكون من 6 سلندر بنظام تيربو لتصل قوته إلى 240 حصان، المحرك إيكو بوست المميز من فورد بنظام دفع أمامي مع قير أوتوماتيك 8 سرعات، وعن صرفية الوقود فإن قدرة البنزين 15.9 كيلو متر بتقييم ممتاز، وهي تُعتبر الاقتصادية بين المنافسين رغم حجمها العملاق ونوع البنزين 91.

تتميز فئة امبيانتي ستاندر من فورد تورس 2021 بشبك أمامي ضخم من الكروم مع كرومات على زوايا الصدام السفلية، بالاضافة إلى تطعيمات كروم أيضاً على النوافذ وأسفل الأبواب وعلى شنطة السيارة صاحبة المساحة الكبيرة جداً. السيارة بها إضاءات LED بالكامل نهاري ونور عالي ومنخفض وإشارات هالوجين، مع إشارات على المرأة الجانبية ذو خاصية الطي وإنارات FULL LED خلفية وحتى الإشارات LED، مع عدد 4 حساسات ولمبة ضباب خلفية، الجنوط تأتي بمقاس 18 إنش كفرات ميشلان والسيارة بها فتحتان شكمان.

تورس امبيانتي 2021 من الداخل

فئة امبيانتي مزودة بمفاتيح ذكية وفور لمس الباب يفتح السنتر لوك، وتتمتع بمساحة واسعة جداً من الداخل مع داخلية مزيج بين الأسود والبيج، مسند وسطي للمقاعد الخلفية مع منفذان USB وطاقة، مع فتحات تكييف خلفية مُطعمة بالكروم ومقاعد قماشية فاخرة. سنتر لوك على جميع الأبواب وهي أحد المزايا التي تنفرد بها بين المنافسين، وإضاءات داخلية LED مع مقابض داخلية كروم وتطعيمات جلد على الباب، إضافة إلى كرسي كهربائي للسائق وشاشة معلومات وسطية باللغة العربية.

فورد تورس امبيانتي موديل 2021 فئة ستاندر بها زجاج بالكامل أوتو لمسة واحدة مع خاصية الزر للأطفال، ومقود السيارة رباعي للتحكم في عداد الرحلات، كما تتميز السيارة بشاشتين أحدهما للعدادات والأُخرى للنظام الصوتي، مع مثبت سرعة وزر التشغيل الذكي، ومكيف أمامي لمس بتحكم منفصل بين السائق والراكب ومنفذان أماميان للطاقة والشحن.