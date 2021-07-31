بأقل من 1000 ريال سعودي تقسيط سيارة لاندكروزر 2022 من عبد اللطيف جميل علي 60 أشهر

بأقل من 1000 ريال سعودي تقسيط سيارة لاندكروزر 2022 ، يسعي العديد من والعائلات المحبين السيارات للحصول على سيارة متميزة وقوية تستمر معهم سنوات دون أي عطل وسعرها يكون في متوسط الدخل العام، لذلك قد وفر معرض السيارات عبد اللطيف جميل سيارة لاندكروزر ديزل الجديدة 2022 لكل أسرة ومحب لإمتلاك السيارات بمقابل التقسيط للمبلغ كل شهر، وفي هذا المقال سوف نقدم إليكم معلومات عن مبالغ التقسيط كل شهر ومبلغ السيارة والاجمالى وكل ما تبحث عنه ومميزات سيارة لاندكروزر.

بأقل من 1000 ريال سعودي تقسيط سيارة لاندكروزر 2022

وفر معرض عبد اللطيف جميل نظام التقسيط لامتلاك السيارات الفخمة مثل سيارة لاندكروزر التي تتمتع بعدد هائل من المميزات، حيث يبلغ سعر السيارة الأساسي 254,300 ريال سعودي، ونقدم إليكم نظام التقسيط على مدار ٦٠ شهر:

يقوم العميل بتقسيط المبلغ الإجمالي مع إضافة الضريبة ١٥% والتي تبلغ 47,039 ريال.

ليكون إجمالي مبلغ التقسيط هو 396,942 ريال، يقوم العميل بتقسيط هذا المبلغ على مدار ٦٠ شهر كل شهر 975 ريال.

ولكن يقوم في البداية بدفع مبلغ 211,763 ريال كدفعة أولي ثم بعد نهاية ٦٠ شهر يدفع الدفعة الأخيرة والتي تبلغ 116,978 ريال.

ومن نظام التقسيط زيادة كل سنة ١٤%، والمصاريف الخاصة بالإصدار تبلغ 807 ريال.

تتمتع سيارة لاندكروزر 2022 الاحدث على الاطلاق بعدد كبير من المميزات المتفردة عن غيرها من السيارات، ومن ضمن هذه المميزات هي:

المحرك الخاص بالسيارة ذو سعة ٢٧٠٠ سي سي وهو محرك قوي ويبلغ قوته ١٦٧ حصان.

يوجد داخل السيارة مقاعد مريحة تستطيع السفر لمدة طويل بداخل السيارة دون الشعور بتعب، فهي مصنوعة من جلد مريح للجسم.

يبلغ عزم الدوران في السيارة ٢٤٦ نيوتن لكل متر.

تتميز قيادة العربية بالسهولة، بالإضافة إلى وجود JBL ذو سعة تصل إلى ١٤ مكبر.

تأتي لاند كروزر بشكلها المميز وهي تشبه الشكل القديم من حيث طول السيارة والعجلات وزاية الاقتراب والمغادرة.