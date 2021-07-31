مرسيدس تعلن رسميا عن  S 680 Guard 4MATICالمصفحة

عبد الرحمن الحاج السبت,31 تموز (يوليو) 2021 - 17:25
أعلنت مرسيدس الألمانية الرائدة في صناعة السيارات الفاخرة، بشكل رسمي، عن سيارتها الجديدة من S-Class، والتي تحمل اسم "S 680 Guard 4MATIC"، والتي يتوقع أن يبدأ سعرها الأولى من 500 ألف يورو.
سيارة مرسيدس المصفحة الجديدة
وتأتي S 680 Guard 4MATIC بأعلى مستويات التصفيح VR10 مع زجاج متعدد الطبقات وعجلات خالية من الهواء، بالإضافة إلى تجهيزات أخرى لحماية الهواء في المقصورة من الغازات السامة.
مرسيدس تقدم أعلى مستوى حماية باليستية
وتحمل السيارة محرك V12 الذي ينتج 602 حصان، ويتصل بناقل حركة عالي الأداء ونظام دفع العجلات الكلي، مرسيدس بنز غارد S680 Guard 4Matic متوفرة بقاعدة عجلات طويلة، وتم تصميم السيارة الفخمة على أعلى مستوى يتعلق بالحماية الباليستية لمركبة مدنية، وبدلاً من دمج المواد الواقية في فئة S العادية، قام المهندسون بتجديد الهيكل بالكامل لتقديم مقاومة أكبر مقارنةً بطراز غارد السابق.
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