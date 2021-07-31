مواصفات سيارة لاند روفر ديفندر الجديدة 2022 وسعرها تعرف عليه الآن

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مواصفات سيارة لاند روفر ديفندر الجديدة ، في مقالتنا السابقة تحدثنا عن عربة لاند روفر حيث القوة والصلابة ممزوجين بالسلاسة والنعومة وفي مقالتنا التالية سوف نتحدث عن العربة الجديدة بمواصفاتها المُسربة والتي نأتي لكم بها في أهم الأخبار لزائري موقع “ثقفني” فتابعونا في الأسطر القادمة لكي نكشف لكم ما بداخل العربةمواصفات سيارة لاند روفر ديفندر الجديدة
- في السابق كشفت لاند روفر عن سيارة ديفندر موديل V8 في وقت سابق من هذا العام.
- وحسب تقرير جديد فإنه يُقال أن الشركة تعمل جاهدة على إصدار جديد من ديفندر أكثر قوة.
- والذي كشفت المصادر أن الموديل سيحمل اسم ديفندر SVR
- السيارة ستكون باختلاف سيكون طفيف قليلاً عن إصدار V8 الذي ذكرناه في بداية الفقرة
- كما أشار التقرير إلى أن عربة الاس يو في سوف تقوم ببعض التعديلات مثل
- سيتم استبدال محرك V8 سوبر تشارجد بسعة 5.0 لتر لمحرك V8 مزدوج التوربو بسعة 4.4 لتر من بي ام دبليو.
- والمحرك سوف يولد قوة أكبر من 600 حصان.
- وهذه القوة سوف تكون قفزة كبيرة بالمقارنة بمحرك ديفندر V8 الذي يولد قوة 518 حصان و625 نيوتن/مترعزم الدوران.
- والذي يتسارع من 0 إلى 96 كلم/سا في 4.9 ثانية فقط، وتصل سرعته القصوى إلى 240 كلم/ساعة
ليس هناك الكثير من المعلومات حول مواصفات سيارة لاند روفر ديفندر الجديدة SVR حتى الوقت الحالي، لكن التقرير يقول أنها:
-
- السيارة ستتوفر بتصميم رياضي مع نظام تعليق فريد لتقديم ديناميكية قيادة محسنة
- وتحتوي ديفندر V8 على ترقيات عديدة أهمهم نظام الاستجابة للتضاريس مزامنة مع الوضع الديناميكي الحصري.
- حيث ان ذلك للحصول على شخصية أكثر رشاقة واستجابة للعربة.
- من مميزات السيارة تتوفر السيارة بنظام تعليق مميز مع قضبان أكبر ضد للانقلاب.
- وتشتمل المميزات الأخرى على تقنية لتوجيه عزم الدوران.
- وتوجيه القفل التفاضلي الخلفي النشط الذي يعمل إلكترونياً ومزود بأجهزة تحكم متقدمة.
- تتميز السيارة بنظام عادم رباعي.
- السيارة بها جنوط مقاس 22 بوصة يدعمها أقراص مكابح مقاس 15 بوصة.
- من المتوقع أن يتم تدشين عربة ديفندر SVR العام المقبل بسعر يصل إلى حوالي 125,000 دولار أي 469,000 ريال سعودي وهو سعر مرتفع للغاية
- حيث أنها زيادة بقدر 27,800 دولار أي 104,250 ريال مقارنة بعربة ديفندر 90 V8 الحالية.
وفي النهاية نرجو أن تكون مقالتنا عن مواصفات سيارة لاند روفر ديفندر الجديدة قد نالت إعجابكم
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مواصفات سيارة لاند روفر ديفندر الجديدة ، في مقالتنا السابقة تحدثنا عن عربة لاند روفر حيث القوة والصلابة ممزوجين بالسلاسة والنعومة وفي مقالتنا التالية سوف نتحدث عن العربة الجديدة بمواصفاتها المُسربة والتي نأتي لكم بها في أهم الأخبار لزائري موقع “ثقفني” فتابعونا في الأسطر القادمة لكي نكشف لكم ما بداخل العربةمواصفات سيارة لاند روفر ديفندر الجديدة
- في السابق كشفت لاند روفر عن سيارة ديفندر موديل V8 في وقت سابق من هذا العام.
- وحسب تقرير جديد فإنه يُقال أن الشركة تعمل جاهدة على إصدار جديد من ديفندر أكثر قوة.
- والذي كشفت المصادر أن الموديل سيحمل اسم ديفندر SVR
- السيارة ستكون باختلاف سيكون طفيف قليلاً عن إصدار V8 الذي ذكرناه في بداية الفقرة
- كما أشار التقرير إلى أن عربة الاس يو في سوف تقوم ببعض التعديلات مثل
- سيتم استبدال محرك V8 سوبر تشارجد بسعة 5.0 لتر لمحرك V8 مزدوج التوربو بسعة 4.4 لتر من بي ام دبليو.
- والمحرك سوف يولد قوة أكبر من 600 حصان.
- وهذه القوة سوف تكون قفزة كبيرة بالمقارنة بمحرك ديفندر V8 الذي يولد قوة 518 حصان و625 نيوتن/مترعزم الدوران.
- والذي يتسارع من 0 إلى 96 كلم/سا في 4.9 ثانية فقط، وتصل سرعته القصوى إلى 240 كلم/ساعة
ليس هناك الكثير من المعلومات حول مواصفات سيارة لاند روفر ديفندر الجديدة SVR حتى الوقت الحالي، لكن التقرير يقول أنها:
-
- السيارة ستتوفر بتصميم رياضي مع نظام تعليق فريد لتقديم ديناميكية قيادة محسنة
- وتحتوي ديفندر V8 على ترقيات عديدة أهمهم نظام الاستجابة للتضاريس مزامنة مع الوضع الديناميكي الحصري.
- حيث ان ذلك للحصول على شخصية أكثر رشاقة واستجابة للعربة.
- من مميزات السيارة تتوفر السيارة بنظام تعليق مميز مع قضبان أكبر ضد للانقلاب.
- وتشتمل المميزات الأخرى على تقنية لتوجيه عزم الدوران.
- وتوجيه القفل التفاضلي الخلفي النشط الذي يعمل إلكترونياً ومزود بأجهزة تحكم متقدمة.
- تتميز السيارة بنظام عادم رباعي.
- السيارة بها جنوط مقاس 22 بوصة يدعمها أقراص مكابح مقاس 15 بوصة.
- من المتوقع أن يتم تدشين عربة ديفندر SVR العام المقبل بسعر يصل إلى حوالي 125,000 دولار أي 469,000 ريال سعودي وهو سعر مرتفع للغاية
- حيث أنها زيادة بقدر 27,800 دولار أي 104,250 ريال مقارنة بعربة ديفندر 90 V8 الحالية.
وفي النهاية نرجو أن تكون مقالتنا عن مواصفات سيارة لاند روفر ديفندر الجديدة قد نالت إعجابكم
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