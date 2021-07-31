سعر تويوتا راش 2021 في السعودية وأهم المواصفات والعيوب

سعر تويوتا راش 2021 في السعودية وأهم المميزات والعيوب، تويوتا راش تعد سيارة جديدة في السوق نوعًا ما، وعلى الرغم من ذلك تعد منافس قوي بين فئات السيارات العائلية التي تحوي سبعة مقاعد، فلقد حققت مبيعات هائلة منذ بداية إصدارها، نظرًا لتصميمها الحاد والشبابي نوعًا ما وحجمها الكبير المناسب جدا للعائلات، ولكن على جانب آخر يجعلها ذلك ليست الخيار الأفضل للشباب.

سعر تويوتا راش 2021 في السعودية

بتصميم يحمل تفاصيل رائعة خارجيًا وداخليًا اقتحمت سيارة تويوتا راش الأسواق حاملةً اسم أكبر الشركات المصنعة للسيارات على مستوى العالم، فلقد اعتمدت الشركة المصنعة على جعل السيارة هي الخيار الأنسب ما بين السيارات العائلية، فأنتجت تويوتا راش ذات الدفع الرباعي وذات المقصورة الواسعة داخليًا حيث تكفي لخمسة أفراد ومريحة مع ذلك، معتمدة على محرك رباعي سعته 1.5 لترات، وتحتوي على ناقل يصل لأربع سرعات كما أن علو السيارة عن الأرض يبلغ 220 مليمترات.

سعر سيارة تويوتا راش 2021 في المملكة السعودية

بلغ سعر سيارة الدفع الرباعي تويوتا راش في داخل المملكة العربية السعودية مبلغ 72 ألفًا من الريالات السعودية للنسخة الكاملة، والسعر يشمل الضرائب، ويبلغ 77 ألف ريالًا سعوديًا عن نسخة الهاي لاين تويوتا راش 2021، والسعر شامل الضرائب.

أهم مميزات سيارة تويوتا راش 2021

عقب تطبيق اختبارات الأمن والسلامة واختبار التصادم من الأمام والتصادم الجانبي تم تقييم السيارة حيث حصلت على خمس نجوم، فمن أهم مميزات راش من حيث الأمن احتوائها على نظام للتحكم في الثبات للسيارة، كما أنها تحتوي على 6 وسادات هوائية والتحكم في الفرامل بها عالي الجودة، وتم تزويدها بنظام للتحصين ضد عمليات السرقة.

حيث قامت شركة تويوتا بعد إنتاج السيارة باعتمادها لتكون سيارة آمنة عائليًا بشكلٍ كليٍ، كما أن السيارة من حيث الشكل شبابية ولا توحي بأنها فقط سيارة عائلية ومرتفعة عن الأرض، مما يجعلها مرضية في استخدامها في الطرق الوعرة والصحراوية.

عيوب سيارة تويوتا راش موديل 2021

راش ليست أفضل خيار مقابل سعرها، علاوة على ذلك تفتقد السيارة العديد من الكماليات مثل فتحة السقف، حيث لا يوجد بها فتحة سقف، كما كان من المتوقع أن يكون الموتور أقوى من ما هو عليه نسبة إلى حجم السيارة ولكنه في الحقيقة ضعيف نسبيًا، وكذلك بالرغم من نظام التحكم في الثبات العالي الجودة التي تمتاز به السيارة إلا أن ارتفاعها الكبير يؤثر على ثباتها مقارنة بالسيارات المنافسة.