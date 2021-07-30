سعر كيا سبورتاج 2022 في السعودية و مواصفات kia sportage الشكل الجديد

سعر كيا سبورتاج 2022 في السعودية، حيث قامت شركة كيا المصنعة لسيارة kia sportage بالكشف عن معلومات ومواصفات متعلقة بسيارة كيا سبورتانج 2022الشكل الجديد كليا ،كذلك تعد هذا السيارة أحدث سيارات شركة كيا الكروس أوفر الرياضية متعددة الاستخدامات ف هي متوسطة الحجم ، يوجد بها العديد من المميزات الجديدة تابعوا ألاسطر القادة لتتعرفوا علي ،أسعار كيا سبورتاج 2022 في السعودية وأهم ممزيات ذلك السيارة وعيوبها أيضا تابعوا.

سعر كيا سبورتاج 2022 في السعودية

لقد أختلف سعر كيا سبورتاج 2021 في السعودية ، عن باقية الأسواق سوا كانت الأسواق المحلية للدول العربية ،أو الأسواق العالمية أيضا ،ولكن لم يتم حتي ألان الكشف عن تلك الأسعار لسيارة كيا سبورتاج تابعونا للتعرفوا علي المزيد عندما يتم طرح ذلك السيارة .

مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022 الشكل الجديد كليا

كذلك تميزت سيارة kia sportage بالكثير من المواصفات، التي لم يسبق وجودها في السيارات التي تم تصنيعها في شركة كيا من قبل وأهم مايميزها تلك المواصفات التي نقوم بعرضها ألان:

طول السيارة يعادل 183.5 بوصة . ويصل أرتفاعها إلي 65 بوصة. أما العرض مقاسة 73.4 بوصة . كذلك مقاس قاعدة العجلات يصل إلي 108.4 بوصة . من خلال الصور التي تم ألتقطعها لسيارة kia sportage تبين أنها تحتوي علي ،شبكة أمامية جاءت بحجم كبير. كذلك تم تشبية التصميم للسيارة بأنف النمر ،وقد تم وضع مصابيع في الجزء ألامامي وهي من نوع الليد. ولقد شبه الكثير ذلك التصميم الجديد كليا من سيارة كيا سبورتاج 2022،بتصميم سيارة كيا أستونيك التي سبق وتم طرحها للأسواق من قبل شركة كيا ،وكان ذلك التشابه في حجم النافذة والذي يتميز بأرتفاعه منحاذا إلي الخلف ليصبح علي شكل حرف ال c. وأيضا تتميز سيارة كيا سبورتاج بوجود مصدات سفلية ،متخذ وضع شكل الشبكة ليظهر السيارة بشكل أنيق وجذاب, كذلك يوجد بها خاصية التعرف علي الصوت ،وأمكانية أستخدام الشحن الاسلكي. أما الجزء الخلفي للسيارة لم نلاحظ به أي تغيير جديد، حيث يوجد به وحدات أضاءة رفيعة أفقية من الليد ، مع وجود جناح مخصص للباب الخلفي لسيارة كيا سبورتاج الجديدة. من أكثر المميزات التي زادت التصميم أناقة وجاذبية ، وهو أن عوادم السيارة جاءت بشكل مخفي .

عيوب سيارة كيا سبورتاج2022

علي الرغم أن الكثير من مواطنين المملكة العربية السعودية قاموا باستخدام وتجربة كيا سبورتاج 2022 الشكل الجديد كليا ، ولم أحد يصرح عن عيوب تلك السيارة ألا ان هناك مجموعة من العيوب التي سنقوم بعرضها ألان لكم وهي.

لا يتوف إمكانية أستخدام التربو الا في السيارة ذات الفئة السعرية العالية. لقد قامت شركة كيا بالاهتمام ب شكل كيا سبورتاج 2022، وقامت بالتغاضي عن اهتمامها ببعض الجوانب العملية للسيارة. كذلك أمكانية الشحن تصل إلي المساحة المتوسطة بالنسبة لباقي السيارات التي في نفس الفئة السعرية للسيارة . كذلك تم وصف المرحك القياسي للسيارة بأنة ضعيف .

ألان عزيزي القاريء نكون وصلنا إلي نهاية مقالة اليوم ،الذي قومنا من خلالها بطرح أسعار كيا سبورتاج 2022 ، وأهم مواصفاتها من مميزات وعيوب .