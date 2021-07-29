سيارات مستعملة تويوتا فورد مازدا كيا وهيونداي موديلات حديثة بأسعار لا تصدق، نقدم لكم اليوم متابعة جديدة للسيارات المعروضة للبيع في حراج السيارات بجدة، وذلك ضمن تغطيتنا المستمرة لأفضل وأرخص السيارات المستعملة في المدن المختلفة. اليوم تواجد في حراج جدة تشكيلة متنوعة وموديلات مختلفة من سيارات تويوتا، فورد، مازدا، كيا، هيونداي وغيرها، ومعظم المركبات الموجودة موديل حديث ومستعمل نظيف. فعلى سبيل المثال هناك مازدا CX9 موديل 2020 ويارس 2016 وكامري 2017 وكيا أوبتيما 2018، وغيرها من الموديلات التي تستحق الشراء.

حراج سيارات مستعملة موديلات حديثة

السيارة الأولى والموديل الأحدث في متابعتنا اليوم هي سيارة مازدا CX9 موديل 2020، اللون الأسود غير مرشوشة على الفحص، نظام جير أوتوماتيك وسعرها 125 ألف ريال. تواجدت أيضاً سيارة تويوتا يارس مستعمل موديل 2016، اللون الأبيض بدون رش بحالة داخلية وخارجية ممتازة، الجير عادي والممشى على العداد 222 ألف كيلو متر وسعرها 20 ألف ريال. كما تتوفر سيارة تويوتا كورولا موديل 2007 جير عادي فئة الفل الكامل، اللون فضي وتتميز بفتحة سقف والسعر المطلوب 11 ألف ريال.

سيارة فورد تورس مستعمل موديل 2014 بفتحة سقف وشاشة وسطية سعرها 33 ألف ريال، اللون الأبيض وبها صدمة خفيفة في مقدمة الشاص من الأسفل، ممشى السيارة 223 ألف كيلو متر والجير أوتوماتيكي. تواجدت اليوم أيضاً مركبة تويوتا كامري موديل 2017 فئة ستاندر مزودة بشاشة وسطية، اللون ذهبي مرشوش حزام على نظافة والبودي بشكل عام جيد، ممشى السيارة 110 ألف كيلو متر والجير أوتوماتيك والسعر المطلوب 38 ألف ريال. سيارة تويوتا كامري مستعمل 2014 فئة ستاندر بمقاعد جلد وشاشة وسطية بسعر 40 ألف ريال، اللون أسود مرشوشة رش وكالة على الفحص، ممشى السيارة 394 ألف كيلو متر والجير أوتوماتيك.

سيارات مستعمل نظيف

سيارة هيونداي سوناتا موديل 2015 فئة ستاندر بماكينة مُغيرة وجير أوتوماتيك بسعر 30 ألف ريال، اللون أبيض بودي وكالة بدون رش على الشرط وممشى السيارة 178 ألف كيلو متر. تواجدت بحراج جدة اليوم أيضاً سيارة كيا أوبتيما مستعمل موديل 2018 فئة ستاندر، اللون أسود وممشى السيارة 102 ألف كيلو متر بنظام حركة أوتوماتيكي وسعرها 42 ألف ريال. سيارة تويوتا هايلوكس موديل 2013 بجير عادي، اللون أبيض سبق الرش والممشى 330 ألف كيلو متر ومطروحة بسعر 25 ألف ريال.