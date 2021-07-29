تخفيض % 14 على سعر كيا بيجاس الإقتصادية 2020 ستاندر أرخص سيارة من كيا صاحبة المواصفات الرائعة، السيارة الجديدة التي أصدرتها كيا مؤخراً، الشعبية صاحبة الإقبال المرتفع، لأنها الأرخص من كيا رغم مواصفاتها الرائعة، والتي تحتوي على أكثر المزايا التي يبحث عنها كل مُقدم على شراء سيارة من كونها اقتصادية ورخيصة، انضمت لسلسلة تخفيضات معرض عبد الرحمن عماد الدين للسيارات، تخفيض 14 %على سعر كيا بيجاس الإقتصادية 2020 ستاندر أرخص سيارة من كيا صاحبة المواصفات الرائعة.

تخفيض 14 % على سعر كيا بيجاس

ضمن العروض المُقامة الأن تم خفض سعر السيارة الإقتصادية الشعبية الأرخص، كيا بيجاس ستاندر 2020 ضمن تخفيضات معرض عبد الرحمن عماد الدين للسيارات، تم تخفيض سعر سيارة سيدان صغيرة الحجم إلى 37 ألف و 375 ريال، شامل ضريبة القيمة المضافة بدلاً من 43 ألف و 125 ريال تخفيض بنسبة 14 %، بمُحرك 1400 سي سي 4 سلندر بقوة 95 حصان، قير اوتوماتيك من أربعة سرعات بنظام دفع أمامي، بشكل مميز يفضلها أًصحاب التجربة الأولى في شراء السيارات، كونها سيارة عملية إقتصادية ورخيصة من الطراز الأول، بالإضافة إلى مزايا سيارات كيا المعروفة.

مواصفات بيجاس 2020 ستاندر

تتميز فئة ستاندر من كيا بيجاس بجنوط مقاس 14 انش، مع إشارات على المرآة الجانبية الكهربائية، مع تطعيمات كروم على الشبك الأمامي، مع ريموت للسيارة وصرفية وقود السيارة رائعة حيث أن اللتر الواحد من بنزين 91 ، يمشيك مسافة 17.8 كيلو متر بتقييم ممتاز +، تخفيض فئة ستاندر من سيارة كيا بيجاس 2020 التي تتميز بإضاءات أمامية، وأُخرى خلفية مميزة مع شبك كيا الضخم المعروف.

داخلية كيا بيجاس ستاندر 2020

سيارة كورية تجميع صيني والتي تتميز بداخلية باللون الأسود والرمادي، مع مقاعد قماشية فاخرة وزجاج كهربائي، والنظام الصوتي بالسيارة راديو ومنافذ كهربائية للسيارة للطاقة ومنفذ للشحن USB و AUX ، وسنتر لوك في أبواب السائق والراكب، مع مقود ثلاثي مكسو بالجلد للتحكم في النظام الصوتي بالإضافة إلى عداد الرحلات، ومكيف وسطي مع إضاءة داخلية مع فتحات تكييف خلفية، و مسند وسطي مع مساحة خلفية مناسبة جداً، وعدد 2 حاملات أكواب وهاند بريك ضمن تخفيضات كيا، تخفيض 14 % على سعر كيا بيجاس الإقتصادية 2020 ستاندر أرخص سيارة من كيا صاحبة المواصفات الرائعة.