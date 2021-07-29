الأسعار الجديدة.. سعر سيارة هيونداي ازيرا 2021 في السعودية والإمارات

سعر هيونداي ازيرا 2021 في السعودية؟ من الأسئلة المنتشرة في المملكة في الفترة الحالية، وهى من منتجات شركة هيونداي الكورية، ومن الجدير بالذكر أن تم تجهيزها بأحدث التصاميم والتجهيزات المميزة، لذلك تعتبر سيارة ازيرا من أهم وأفضل أنواع السيارات التي تم طرحها في الأسواق العربية، وخاصة في المملكة العربية السعودية، وتتميز هذه السيارة بتصميم مميز ومختلف عن باقي أنواع السيارات، حيث تتميز بالفخامة والتكنولوجيا الحديثة العالية والمتطورة، كما أنها تتميز بالشكل الجذاب من الخارج ومن الداخل أيضاً، لذلك أصبحت من أفضل وأجمل السيارات، ويبحث عنها عدد كبير داخل المملكة العربية السعودية، حيث يرغبون في شرائها لما تتمتع به من مميزات.

إمكانيات هيونداي ازيرا 2021 بالسعودية

تتميز سيارة ازيرا بعدد من الإمكانيات التي جعلتها الأفضل والمناسبة لعدد كبير من الأشخاص، وفيما يلي نذكر لكم إمكانيات هيونداي ازيرا 2021 بالسعودية:-

يتوافر بها محرك رباعي الاسطوانات، وسعة 205 لتر، و محرك سداسي الإسطوانات سعة 3.5 لتر.

القوة من 198 و 290 حصان لمحرك سداسي الأسطوانات سعة 3.5 لتر.

العزم من 284 و 340 نيوتن متر.

كما تتميز صندوق السرعة الأوتوماتيكي ويتكون من 8 سرعات.

تم تزويدها بفتحات جانبية لإنتاج أفضل نسبة انسيابية على الطريق.

مواصفات سيارة ازيرا 2021

أهم ما يميز مواصفات سيارة ازيرا 2021 بطول 4.9 متر، وعرض 1.8 متر، ارتفاع السيارة 1.4 متر، طول حامل العجلات 2.8 متر، محرك السيارة 6 سليندر MBI، ناقل حركة اتوماتيكي ذو 8 سرعات مختلفة دفع أمامي، سعة الوقود التانكي 70 لتر تقريباً.

ما سعر هيونداي ازيرا 2021 في السعودية

قامت شركة هيونداي الكورية بإطلاق أحدث تصميم من سيارة ازيرا سيدان، والتي تعرف في كوريا باسم جراندور، كما تم اقتحام هذه السيارة الأسواق السعودية، وبدء الإقبال الشديد عليها، ويصل سعر هيونداي ازيرا إلى حوالي 116.600 ريال سعودي، ومن الجدير بالذكر أنها تأتي على أربع فئات بأسعار مختلفة، حيث أن الفئة الأولى يصل سعرها إلى 125 ألف ريال سعودي، وتبدأ أسعار الفئة الثانية من 130 ألف ريال سعودي، أما الفئة الثالثة يصل سعرها إلى 141 ألف ريال سعودي، كما يبدأ سعر الفئة الرابعة من 158.500 ألف ريال سعودي، ويمكن للعملاء تقسيط سعر السيارة، كما أنها تمتلك بعض المحتويات التي جعلتها الأفضل في عالم السيارات.

ما سعر هيونداي ازيرا 2021 في الإمارات

يصل سعر هيونداي ازيرا 2021 في الإمارات في النسخة القياسية 119,400 درهم إماراتي. أما سعر سيارة ازيرا نص فل يتراوح بين 136,290 درهم إماراتي إلى 137,000 درهم إماراتي. بينما يصل سعر هيوانداي ازيرا فل أوبشن إلى 150,000 درهم إماراتي.