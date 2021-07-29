فيديو فولكس فاغن تنافس سيارة Hilux الشهيرة من تويوتا

محبو سيارات الدفع الرباعي على موعد مع النموذج الجديد من سيارات Amarok التي يتوقع أن تكون أقوى منافس لسيارة Toyota Hilux المعدلة.

منافسة منتظرة بين فولكس فاعن وتويوتا

ووفقا لتقارير صحفية فإن شركة فولكس فاغن المجموعة الأوروبية الأكبر لصناعة السيارات، تتعاون مع شركة Walkinshaw لإنتاج سيارة بيك آب معدلة عن سيارات Amarok، ستمتاز بقدرات عالية على اجتياز أصعب الطرقات، وستحصل السيارة على عجلات كبيرة للطرق الوعرة، وعلى أنظمة تعليق خاصة، فضلا عن ممتصات صدمات قوية مدعمة بالمعدن، ومصابيح أمامية وخلفية وكشافات مجهزة بتقنيات LED.

فولكس فاغن تعدل سيارة Amarok

وستختلف Amarok المعدلة عن النماذج الموجودة حاليا وفقا لوكالة روسيا اليوم، وذلك من حيث شكل الواجهة الأمامية وتصميم غطاء المبرد عليها، كما ستتميز بصندوق خلفي مختلف أيضا، وستجهز بعدة أنظمة قيادة حساسات للضوء والمطر وكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية، ونظام تشغيل عن بعد.

محرك بيك آب فولكس فاغن المعدل

وستزود فولكس فاغن السيارة بمحركات ديزيل توربينية بست أسطوانات بسعة 3.0 ليتر، قادرة على توليد عزم يعادل 258 حصانا، موصولة بعلب سرعة أوتوماتيكية من سبع سرعات.