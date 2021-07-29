مواصفات بورش كايين تيربو GT 2022 وسعر porsche cayenne في السعودية

مواصفات بورش كايين تيربو GT 2022 ، عندما نتحدث عن السرعة يجب أن نذكر porsche cayenne GT 2022. حيث أعلنت الشركة الألمانية لصناعة السيارات عن أحدث إصدار سيارة كوبيه في العالم. صاحبة الأربع مقاعد. والذي تعد أسرع سيارات كروس أوفر الرياضية. كما حققت رقم قياسي عالمي في سباق السرعة تيربو جرينج. واليوم سوف نتحدث عن أسرع السيارات علي مستوي العالم وأفخمها. وذلك من خلال تلك المقالة. وكما أيضا سوف نستعرض سعرها ومواصفاتها الكاملة في المملكة العربية السعودية فتابعوا معي في السطور القليلة القادمة.

المحرك داخل مواصفات بورش كايين تيربو GT 2022

سوف تأتي السيارة من محرك جبار متطور ثنائي التيربو. حيث يعد من أكبر محركات ذات الثماني أسطوانات. مع نظام ناقل حركة أتوماتيكي معدل تيبوترونيك S صاحب الثماني سرعات مع نظام بورش كايين الحديث في الجر وبالنسبة للمحرك وأجهزة الجر والمحرك تابع معنا الأتي:

تأتي السيارة من محرك V8 متطور ثنائي التيربو بسعة 4.0 لتر (4000 سي سي) حيث تولد قوة 631 حصانا و850 نيوتن لكل متر في عزم الدوران.

ناقل حركة أتوماتيكي معدل تيبوترونيك S بنظام دفع رباعي متكامل. وتبريد مائي.

السيارة فائقة السرعة حيث ليدها قدرة جبارة في التسارع من وضع الثبات إلي سرعة 100 كم/ساعة في زمن قياسي 3 ثوان فقط. أنها حقا أفضل قوة تسارع في العالم.

محرك بورش كايين 2022 يحتوي علي أجزاء حديثة للعمود المرفق. والبساتم (المكابس). كما أيضا قضبان التوصيل، مخمدات الاهتزازات الملتوية. وسلسة التوقيت للسيارة.

يحتوي علي أجزاء حديثة للعمود المرفق. والبساتم (المكابس). كما أيضا قضبان التوصيل، مخمدات الاهتزازات الملتوية. وسلسة التوقيت للسيارة. كما أيضا قامت الشركة بتمييز مجموعة الجر والحركة والهيكل تم إعداده بطريقة فريدة من نوعها وتم ضبطه علي مواصفات بورش كايين تيربو GT 2022.

السيارة مرتفعة عن رفيقتها بورش تيربو كوبيه بمعدل 17 ملم.

تحصل الواجهة الأمامية بشكل مميز من فتحات هواء جانبية أكبر وإطار أمامي اكثر بروزا.

لقد حصلت السيارة علي مصابيح أمامية LED MATRIX من نوع BEAM.

كما أيضا سقف بورش كايين 2022 مصنوع من الكربون.

مصنوع من الكربون. رفارف السيارة تأتي من اللون الأسود.

كما حصلت علي عجلات بمقاس 22 بوصة ملونة باللون الذهبي المميز. والعجلات الخلفية أعرض بمقياس 1.0 بوصة من العجلات الأمامية.

تأتي السيارة من فرامل مصنوعة من السيراميك بمقاس 17.32 انش في العجلات الأمامية للسيارة. أما بالنسبة للعجلات الخلفية حصلت علي 16.14 انش.

أجنحة في خلفية السيارة بشكل مميز. كما لديها سبويلر أعلي زجاج السيارة الخلفي، وألواح جانبية مصنوعة من ألياف الكربون.

أنبوبتين للعادم علي شكل بيضاوي مصنوع من التيتانيوم.

طلاء خارجي جديد باللون الرمادي القطبي.

تحتوي السيارة من الداخل علي أربعة مقاعد رياضية حديثة تكفي إلي 4 أشخاص. ويمكن التعديل في المقاعد الأمامية حيث يتم قلبها إلي الخلف. حتي ثماني اتجاهات.

جميع المقاعد محشوة من جلد الغزال الصناعي.

خيط مطرز باللون الذهبي أو اللون الرمادي وعلامة السيارة GT TURBO علي مسند رأس المقاعد جميعها.

عجلة السائق الرياضية كليا وبها عدة وظائف لمساعدة السائق. حيث تم تغليفها من الجلد بشريط أصفر أعلي عجلة القيادة.

حصلت مواصفات بورش كايين تيربو GT 2022 علي نظام معلوماتي وترفيهي من نوع PCM 6.0 كأحدث إصدار.

علي نظام معلوماتي وترفيهي من نوع PCM 6.0 كأحدث إصدار. تتوافق السيارة مع جميع الأنظمة أندرويد وآبل.

بورش كايين GT 2022 من الخارجporsche cayenne GT 2022 من الداخلسعر بورش كايين تيربو GT 2022 في السعودية

سعر porsche cayenne GT 2022 في المملكة العربية السعودية سيتراوح بين 682.100 ريال سعودي وبين 683.500 ريال سعودي. بينما سوف تصل سعرها في الإمارات العربية المتحدة إلي 669.100 درهم إماراتي. وسعرها في دولة الكويت سوف يصل إلي 55.000 دينار كويتي. كما أيضا سعرها في دولة قطر سوف يصل سعرها إلي 663.000 ريال قطري. ويصل سعرها عالميا إلي 182.150 دولار أمريكي.

موعد إطلاق porsche cayenne GT 2022 في الأسواق

تم إطلاق السيارة بالفعل علي موقع الشركة الرسمي ويمكنك عزيزي القارئ حجز السيارة. وسوف يتم تسليم سيارة بورش كايين 2022 في منتصف شهر سبتمبر 2021 المقبل. كما هذا التاريخ نفسه سيتم إطلاق السيارة بشكل رسمي في الأسواق السعودية عبر الوكلاء المعتمدين والأسواق العالمية.

عزيزي القارئ لقد أستعرضنا لك اليوم مواصفات بورش كايين تيربو GT 2022 وسعر porsche cayenne GT 2022 في المملكة العربية السعودية وعدد من الدول العربية. كما عرضنا لك موعد إطلاقها رسميا في الأسواق العربية والعالمية. نتمنى أن تكون تلك المقالة مفيدة لكم. ونتمنى لكم دوام الصحة والعافية.