عرض تخفيض لن يتكرر على هيونداي سوناتا سمارت يصل إلى 15% من السعر الرسمي، نقدم لكم اليوم إحدى إصدارات الشركة الكورية هيونداي 2020، وهي سوناتا فئة سمارت السيارة الأفضل بين المنافسين التي فرضت نفسها بقوة في الأسواق. ولدينا اليوم عرض تخفيض جديد لكل من يرغب في سيارة ذات مزايا ومواصفات رائعة وسعر مميز، حيث انضمت سوناتا سمارت 2020 إلى سلسلة العروض المُقامة في معرض عبد الرحمن عماد الدين للسيارات، وهو عرض لن يتكرر بالتأكيد فقد وصل التخفيض إلى 15% من سعر سوناتا سمارت 2020.

سعر ومواصفات هيونداي سوناتا سمارت 2020

أُعلن اليوم عن عرض تخفيض جديد على السيارة الأفضل بين منافسيها هيونداي سوناتا سمارت 2020، فقد بلغ سعرها حالياً داخل معرض عبد الرحمن عماد الدين 95 ألف و 450 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة، وذلك بدلاً من 111 ألف و 100 ريال بما يعادل نسبة تخفيض وصلت تقريباً 14.41 %. تُعد سمارت هي الفئة الرابعة في التصنيف لهيونداي سوناتا سيارة السيدان متوسطة الحجم، حيث يسبقها سيارتان فئة ستاندر وسيارة نصف فل بفتحة سقف بانوراما، تتميز السيارة بمحرك 2500 سي سي 4 سلندر قوة 180 حصان، قير أوتوماتيك 6 سرعات ونظام دفع أمامي.

تتميز فئة سمارت من سوناتا 2020 من حيث التصميم الخارجي بفتحة سقف بانوراما، مع إضاءة أمامية بالكامل LED إضاءة عالية ومنخفضة، وخط كروم جانبي ملتف حول جميع أنحاء السيارة مع إطارات كروم بالنوافذ، مع إشارات بالمرأة الجانبية ذو خاصية الطي. كما تتميز سيارة هيونداي سوناتا فئة سمارت 2020 بإضاءة LED بالكامل من الخلف و 4 حساسات خلفية، بالإضافة إلى لمبة الريوس، الجنوط مقاسها 18 إنش مُكحلة وبالنسبة لصرفية الوقود فإن قدرة البنزين تمشيك 14.9 كيلو متر بتقييم ممتاز.

داخلية سوناتا سمارت 2020

تتميز فئة سمارت من هيونداي سوناتا موديل 2020 من الداخل بإمكانية الدخول والتشغيل الذكي، بداخلية باللون الجملي مع تواجد ستائر جانبية، وفتحات تكييف خلفية، منفذ للطاقة، إنارات LED داخلية حتى على الأبواب والتابلون، زجاج كهربائي، تطعيمات كروم على المقود المكسي بالجلد، ويمكنك من خلاله التحكم في عاد الرحلات ومثبت السرعة والنظام الصوتي. السيارة مزودة بشاشة وسطية تعمل باللمس تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، يمكنك من خلاله متابعة الكاميرا الخلفية، مع مكيف لمس بتحكم منفصل بين السائق والراكب، ومنفذ للطاقة وأخر للشحن وكرسي كهربائي للسائق.